Ковач: «Бавария» показала немного меньше того, что я ожидал»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отметил хорошую игру «Аякса» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Сегодня команда показала немного меньше того, что я ожидал. В первые 15 минут мы многое что сделали правильно, забили первыми и повели в счете.

Но этот гол ни в коем случае нас не обезопасил. Наоборот, мы дали сопернику возможность стать сильнее, а сами сдали. «Аякс» постепенно прибавил и показал очень хорошую игру.

Мы допустили слишком много ошибок в передачах и в решающих ситуациях хотели слишком быстро перейти в атаку. Когда ты допускаешь ошибки, то начинаешь сомневаться. В итоге все сводится к базовым вещам: передвижение, ускорение и действия в единоборствах.

«Аякс» играл хорошо, поэтому сегодня нам остается довольствоваться одним очком», – сказал Ковач.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Аякс» завершился со счетом 1:1. После двух игр команды делят первое место в группе Е, набрав по четыре очка.