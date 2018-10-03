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    Ковач: «Бавария» показала немного меньше того, что я ожидал»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач отметил хорошую игру «Аякса» в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Сегодня команда показала немного меньше того, что я ожидал. В первые 15 минут мы многое что сделали правильно, забили первыми и повели в счете.

    Но этот гол ни в коем случае нас не обезопасил. Наоборот, мы дали сопернику возможность стать сильнее, а сами сдали. «Аякс» постепенно прибавил и показал очень хорошую игру.

    Мы допустили слишком много ошибок в передачах и в решающих ситуациях хотели слишком быстро перейти в атаку. Когда ты допускаешь ошибки, то начинаешь сомневаться. В итоге все сводится к базовым вещам: передвижение, ускорение и действия в единоборствах.

    «Аякс» играл хорошо, поэтому сегодня нам остается довольствоваться одним очком», – сказал Ковач.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Аякс» завершился со счетом 1:1. После двух игр команды делят первое место в группе Е, набрав по четыре очка.

    Источник: ФК «Бавария»

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    03.10.2018 06:21
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