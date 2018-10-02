Кейн: «Рассчитываю превзойти Месси по количеству голов за карьеру»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» поговорил о форварде каталонцев Лионеле Месси. Британец надеется превзойти аргентинца.

«Планка Месси – особая. Он забивает по 50-60 голов за сезон. Хочу повторить такое достижение. Надеюсь забить больше Лионеля. Игра с «Барселоной» для нас – отличный тест», – сказал Кейн.

Встреча на «Уэмбли» состоится завтра, 3 октября.