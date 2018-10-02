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    Кейн: «Рассчитываю превзойти Месси по количеству голов за карьеру»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн в преддверии матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» поговорил о форварде каталонцев Лионеле Месси. Британец надеется превзойти аргентинца.

    «Планка Месси – особая. Он забивает по 50-60 голов за сезон. Хочу повторить такое достижение. Надеюсь забить больше Лионеля. Игра с «Барселоной» для нас – отличный тест», – сказал Кейн.

    Встреча на «Уэмбли» состоится завтра, 3 октября.

    Источник: Daily Mail

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    02.10.2018 20:13
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +215

      iuda 3 октября 2018, 14:42

      Федя Чалов уже готов составить тебе компанию. Правда Реалу забить у него не получилось. До ворот не дают дайти.

      0
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 3 октября 2018, 09:39

      Трудно буде Гарри ,но попробуй.

      1
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      Рейтинг: +36

      AEerr 3 октября 2018, 03:28

      согласен кейну до месси еще очень очень далеко как до луны можно так сказать!

      1
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 3 октября 2018, 00:17

      Надейся конечно, но тебе этого никогда не достичь

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 2 октября 2018, 21:51

      Да ладно,хы

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 2 октября 2018, 20:28

      Это не реально для тебя!!'

      0
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      Рейтинг: +14326

      Skull_Boy 2 октября 2018, 20:15

      Это все только мечты, а Лео в твои годы уже трофеи брал

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