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    Какой вы футболист?

    Погба угрожает покинуть «МЮ», если не будет уволен Моуринью

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов покинуть команду в ближайшее зимнее трансферное окно, если до того времени не будет уволен главный тренер Жозе Моуринью. Об этом он сообщил своим партнерам по команде.

    Сейчас француз полностью игнорирует Моуринью на тренировках, не отвечает ему и не разговаривает с ним.

    Ранее сообщалось, что подобные проблемы у Моуринью есть в общении с форвардом «МЮ» Алексисом Санчесом.

    Источник: The Sun

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    02.10.2018 11:05
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 18:03

      Со стороны кажется все просто а на самом деле внутри команды ,настоящая буря.

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 2 октября 2018, 16:26

      Погба перевести в дубль МЮ раз недоволен тренером, как в России.

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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 2 октября 2018, 16:07

      А руководству клуба сообщить религия запрещает? Или просто ссышь?

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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 2 октября 2018, 15:29

      По-хорошему нужно и того и другого (и Погбу и Маура) выгонять из команды. Один ох..ел, второй уже ни на что не способен со своим г..вно-футболом.

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 2 октября 2018, 13:27

      И Погба и Санчес играют откровенно хреново в нынешнем сезоне. Моур , естественно не доволен и высказывает им это. Но ребята зажранные и это ранит их нежные души. Санчес закончил играть ещё в Лондоне и не думает начинать.300+ тысяч в неделю? Ерунда,подумаешь.

      3
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      Рейтинг: +781

      Дима Цэ 2 октября 2018, 13:12

      Ох******!!!
      Таких надо в "черный" список... Пусть играет в низших лигах... Хотя, Китай и сша уже ждут, как бы его заполучить)))

      1
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      Рейтинг: +1463

      Sedoi_Goblin 2 октября 2018, 12:31

      Не зря САФ в своё время от него избавился... Чуйка у него была на таких "товарищей".. И бутсами воспитывал по наглой роже.

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      Рейтинг: +1591

      Almazovich 2 октября 2018, 12:16

      Зазнался слишком! Моуринью его перехвалил! Вот кто команду будоражит и мутит!

      3
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 2 октября 2018, 12:12

      Не далек тот день, когда длинный, разукрашенный губастенький мальчик присоединится к своему брату в Ницце...

      9
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      Рейтинг: +1

      varbunov 2 октября 2018, 11:58

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- http://tok.pw/domapres

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