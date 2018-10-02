Погба угрожает покинуть «МЮ», если не будет уволен Моуринью

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба готов покинуть команду в ближайшее зимнее трансферное окно, если до того времени не будет уволен главный тренер Жозе Моуринью. Об этом он сообщил своим партнерам по команде.

Сейчас француз полностью игнорирует Моуринью на тренировках, не отвечает ему и не разговаривает с ним.

Ранее сообщалось, что подобные проблемы у Моуринью есть в общении с форвардом «МЮ» Алексисом Санчесом.