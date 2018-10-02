В новом контракте Милинковича-Савича с «Лацио» не прописана сумма отступных

Накануне полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич продлил контракт с клубом. В нем отсутствует опция с суммой отступных.

«Никто и не говорил о сумме отступных. Сергей счастлив в Риме, он здесь играет уже три года, и ему очень нравится клуб и город», – заявил агент 23-летнего серба Матея Кежман.

Новый контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до 2023 года. Зарплата серба по условиям нового документа составит 3 миллиона в год.