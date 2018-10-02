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    В новом контракте Милинковича-Савича с «Лацио» не прописана сумма отступных

    Накануне полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич продлил контракт с клубом. В нем отсутствует опция с суммой отступных.

    «Никто и не говорил о сумме отступных. Сергей счастлив в Риме, он здесь играет уже три года, и ему очень нравится клуб и город», – заявил агент 23-летнего серба Матея Кежман.

    Новый контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до 2023 года. Зарплата серба по условиям нового документа составит 3 миллиона в год.

    Источник: Sport Mediaset

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    02.10.2018 09:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2291

      Maxi_7 2 октября 2018, 12:19

      Сережа со своим агентом похоже не поняли, что он попал в добровольное рабство. Клуб ему ласково объяснил, что мол так будет лучше и для него и для команды, однако из-за отсутствия суммы отступных в контракте Лацио сможет продать его за какую ему вздумается цифру - проведет он средненький сезон, они оценят его в 150 миллионов, проведет фантастический в 400...... для клуба это понятное дело сделка века, учитывая талант и потенциал серба, однако сам Сергей рискует свой карьерой в достаточной степени благодаря этому решению...

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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 2 октября 2018, 10:23

      о-о-о-о . . . Кежман агентом стал, хорошего клиента отхватил

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      Рейтинг: +301

      23igkra 2 октября 2018, 10:16

      Уйдет в следующем сезоне

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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 2 октября 2018, 09:15

      Рад за Серёгу ))

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