В новом контракте Милинковича-Савича с «Лацио» не прописана сумма отступных

Сережа со своим агентом похоже не поняли, что он попал в добровольное рабство. Клуб ему ласково объяснил, что мол так будет лучше и для него и для команды, однако из-за отсутствия суммы отступных в контракте Лацио сможет продать его за какую ему вздумается цифру - проведет он средненький сезон, они оценят его в 150 миллионов, проведет фантастический в 400...... для клуба это понятное дело сделка века, учитывая талант и потенциал серба, однако сам Сергей рискует свой карьерой в достаточной степени благодаря этому решению...
Накануне полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич продлил контракт с клубом. В нем отсутствует опция с суммой отступных.
«Никто и не говорил о сумме отступных. Сергей счастлив в Риме, он здесь играет уже три года, и ему очень нравится клуб и город», – заявил агент 23-летнего серба Матея Кежман.
Новый контракт Милинковича-Савича с «Лацио» рассчитан до 2023 года. Зарплата серба по условиям нового документа составит 3 миллиона в год.