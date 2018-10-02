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    Ковач: «Бавария» и «Аякс» – два великих клуба. Они в 70-е годы доминировали в европейском футболе»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высоко оценил уровень подготовки «Аякса», с которым мюнхенцы встретятся во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

    «Я в предвкушении, это будет классный матч. «Бавария» и «Аякс» – два великих клуба, которые в 70-е годы доминировали в европейском футболе.

    Я хотел бы, чтобы команда показала нужную реакцию. И это касается не только матча против «Аякса», но и следующей игры в Бундеслиге.

    «Аякс» – очень талантливая команда, в составе которой есть индивидуально очень сильные игроки. Заметен высокий уровень.

    Это очень сильная в игровом плане команда, которая любит быть с мячом и задавать игровой ритм. «Баварии» придется выложиться на максимум», – заявил Ковач.

    Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Аякс» состоится во вторник, 2 октября, в 22:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Бавария»

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    02.10.2018 06:43
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 2 октября 2018, 07:21

      Но это было в прошлом, надо думать будущее.

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