Ковач: «Бавария» и «Аякс» – два великих клуба. Они в 70-е годы доминировали в европейском футболе»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач высоко оценил уровень подготовки «Аякса», с которым мюнхенцы встретятся во втором туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Я в предвкушении, это будет классный матч. «Бавария» и «Аякс» – два великих клуба, которые в 70-е годы доминировали в европейском футболе.

Я хотел бы, чтобы команда показала нужную реакцию. И это касается не только матча против «Аякса», но и следующей игры в Бундеслиге.

«Аякс» – очень талантливая команда, в составе которой есть индивидуально очень сильные игроки. Заметен высокий уровень.

Это очень сильная в игровом плане команда, которая любит быть с мячом и задавать игровой ритм. «Баварии» придется выложиться на максимум», – заявил Ковач.

Матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Бавария» – «Аякс» состоится во вторник, 2 октября, в 22:00 по московскому времени.