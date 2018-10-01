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    В «Крыльях Советов» не собираются увольнять Тихонова после поражения в Казани

    Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов дал комментарий о будущем главного тренера Андрея Тихонова.

    «Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается. Продолжаем работать», — сказал Шикунов.

    В сегодняшнем матче 9-го тура чемпионата России самарский клуб уступил «Рубину» со счетом 1:2. Решающий мяч забил форвард Сердар Азмун на четвертой добавленной минуте.

    «Крылья Советов» с семью очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Чемпионат.ком

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    01.10.2018 22:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +616

      smersh45 2 октября 2018, 18:33

      если после каждого проигрыша увольнять тренера то где их набраться

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