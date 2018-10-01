В «Крыльях Советов» не собираются увольнять Тихонова после поражения в Казани

Директор по развитию «Крыльев Советов» Александр Шикунов дал комментарий о будущем главного тренера Андрея Тихонова.

«Вопрос об отставке Тихонова сейчас не поднимается. Продолжаем работать», — сказал Шикунов.

В сегодняшнем матче 9-го тура чемпионата России самарский клуб уступил «Рубину» со счетом 1:2. Решающий мяч забил форвард Сердар Азмун на четвертой добавленной минуте.

«Крылья Советов» с семью очками занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата.