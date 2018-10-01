Эвра может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра может вернуться на «Олд Траффорд».

Француз уже провел беседу с исполнительным директором «Юнайтед» Эдом Вудвордом, обсудив с ним свою роль в клубе вне поля.

37-летний футболист пока не объявлял о завершении карьеры. Последним клубом Эвра был «Вест Хэм», за который он выступал с января по май этого года. Тем не менее, теперь игрок может занять в «Манчестер Юнайтед» административную должность.

В прошлом сезоне Эвра заявил, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хотел видеть его в команде, но совет директоров заблокировал данный переход

Француз выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год.