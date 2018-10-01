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    Какой вы футболист?

    Эвра может вернуться в «Манчестер Юнайтед»

    Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра может вернуться на «Олд Траффорд».

    Француз уже провел беседу с исполнительным директором «Юнайтед» Эдом Вудвордом, обсудив с ним свою роль в клубе вне поля.

    37-летний футболист пока не объявлял о завершении карьеры. Последним клубом Эвра был «Вест Хэм», за который он выступал с января по май этого года. Тем не менее, теперь игрок может занять в «Манчестер Юнайтед» административную должность.

    В прошлом сезоне Эвра заявил, что главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью хотел видеть его в команде, но совет директоров заблокировал данный переход

    Француз выступал за «Манчестер Юнайтед» с 2006 по 2014 год.

    Источник: Tribalfootball

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    01.10.2018 17:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100906

      zigbert 2 октября 2018, 15:42

      Сможет ли его принять МЮ ,ведь с такой репутацией даже в администрацию брать опасно.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 1 октября 2018, 19:49

      У Эвра весьма скандальная репутация, в плохом смысле этого слова. Ну а любовь Моуриньо к пенсионерам всем давно уже известна.

      1
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      Рейтинг: +267

      Dos_Santos 1 октября 2018, 19:23

      Вчера он наложил в бутсы Пике, а завтра будет в штабе Юнайтед :D

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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Dos_Santos 1 октября 2018, 19:32

      Будет гадить в бутсы тем, кто плохо играет.

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