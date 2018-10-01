Уткин: «Замечательный «Ростов». И ЦСКА прибил в Москве, и «Спартак»

Ростовщики молотцобойцы, их игра радует не только ростовчан. Валерио Карпос смог организовать хорошую комманаду без звёзд , но с костяком из бывш спартакьянцев, что говорит о том, что Валерио имеет хороший тэрнерский потенциал.
Комментатор Василий Уткин высказал мнение о гостевой победе «Ростова» над «Спартаком» (1:0) в матче девятого тура РПЛ.
«Замечательный «Ростов». И ЦСКА прибил в Москве, и «Спартак», – написал Уткин в твиттере.
Во встрече второго тура ростовчане также с минимальным счетом обыграли ЦСКА на его поле.
После девяти туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.