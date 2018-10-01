Уткин: «Замечательный «Ростов». И ЦСКА прибил в Москве, и «Спартак»

Комментатор Василий Уткин высказал мнение о гостевой победе «Ростова» над «Спартаком» (1:0) в матче девятого тура РПЛ.

«Замечательный «Ростов». И ЦСКА прибил в Москве, и «Спартак», – написал Уткин в твиттере.

Во встрече второго тура ростовчане также с минимальным счетом обыграли ЦСКА на его поле.

После девяти туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.