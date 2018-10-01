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    Уткин: «Замечательный «Ростов». И ЦСКА прибил в Москве, и «Спартак»

    Комментатор Василий Уткин высказал мнение о гостевой победе «Ростова» над «Спартаком» (1:0) в матче девятого тура РПЛ.

    «Замечательный «Ростов». И ЦСКА прибил в Москве, и «Спартак», – написал Уткин в твиттере.

    Во встрече второго тура ростовчане также с минимальным счетом обыграли ЦСКА на его поле.

    После девяти туров «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего «Зенита» на четыре очка.

    Источник: Twitter

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    01.10.2018 15:55
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 1 октября 2018, 23:18

      Ростовщики молотцобойцы, их игра радует не только ростовчан. Валерио Карпос смог организовать хорошую комманаду без звёзд , но с костяком из бывш спартакьянцев, что говорит о том, что Валерио имеет хороший тэрнерский потенциал.

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 1 октября 2018, 19:05

      Валера может! В Валеру верим!!! ))

      3
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 1 октября 2018, 18:40

      так держать

      1
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      Рейтинг: +25019

      bset 1 октября 2018, 17:41

      Интересно складывается чемпионат. Ростов, Краснодар. И Анжи вон еще что-то демонстрирует.

      1
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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS > bset 1 октября 2018, 18:06

      Ну да.парни достойны уважения,хотя когда они залезли вне очереди в РПЛ,да еще и без денег и по миру ходили,попрошайничали,я наверное не один на них зол был,но сейчас своей игрой назло всем все доказывают,желаю им побед и решения всех финансовых проблем...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 1 октября 2018, 17:23

      Спс Вася

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 1 октября 2018, 17:22

      всё воняешь вася

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +862

      Jack24 1 октября 2018, 16:05

      в этот раз и не поспоришь

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +55015

      MaxRnD > Виталий Орехов 1 октября 2018, 17:25

      А крылья дома ? Вообще ж жесть !

      6
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