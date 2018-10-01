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  • Ди Мария: «Если Мбаппе продолжит в том же духе, он может выиграть «Золотой мяч» в любой год»

Ди Мария: «Если Мбаппе продолжит в том же духе, он может выиграть «Золотой мяч» в любой год»

1 октября 2018, 12:26
1

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария считает, что его партнера по команде Килиана Мбаппе ждет большое будущее. Кроме того, аргентинца заявил, что с приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера парижане смогут выиграть Лигу чемпионов.

«Если Мбаппе продолжит выступать на том же уровне, он сможет выиграть «Золотой мяч» в любой год. В каждом матчей мы видим его потенциал, который он использует постоянно, несмотря на то, что ему всего 19 лет.

Тухель? Я думаю, что он пришел, чтобы выиграть Лигу чемпионов. И у нас есть хорошие шансы на победу, потому что в команде играют Неймар, Мбаппе и Эдинсон Кавани. Лучшие!» – сказал Ди Мария.

Источник: Squawka Football
Франция. Лига 1 ПСЖ Ди Мария Анхель Мбаппе Килиан Тухель Томас
Комментарии (1)
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-SHERLS
1538388943
Как только НЕЙМАР покинет ПСЖ,МБаппе ляжет на дно!
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