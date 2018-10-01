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    Ди Мария: «Если Мбаппе продолжит в том же духе, он может выиграть «Золотой мяч» в любой год»

    Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария считает, что его партнера по команде Килиана Мбаппе ждет большое будущее. Кроме того, аргентинца заявил, что с приходом Томаса Тухеля на пост главного тренера парижане смогут выиграть Лигу чемпионов.

    «Если Мбаппе продолжит выступать на том же уровне, он сможет выиграть «Золотой мяч» в любой год. В каждом матчей мы видим его потенциал, который он использует постоянно, несмотря на то, что ему всего 19 лет.

    Тухель? Я думаю, что он пришел, чтобы выиграть Лигу чемпионов. И у нас есть хорошие шансы на победу, потому что в команде играют Неймар, Мбаппе и Эдинсон Кавани. Лучшие!» – сказал Ди Мария.

    Источник: Squawka Football

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    01.10.2018 12:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: -17

      -SHERLS 1 октября 2018, 13:15

      Как только НЕЙМАР покинет ПСЖ,МБаппе ляжет на дно!

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