Рассказов: «Фанаты ЦСКА после дерби писали: «Если бы ты забил гол и «Спартак» выиграл, мы бы даже не расстроились»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов отметил, что болельщики красно-белых в его родном городе Ефремове часто просят у него игровую футболку. Также Рассказов заявил, что его там поддерживают даже поклонники ЦСКА.

«Родной мой город хоть и маленький, но получается, что людей много. Приятно, когда просят футболку. Но пока всех обрадовать не получается. Я же их не шью. В последний раз пожалел, что отдал майку. Ребята чуть не подрались. Может, кого-то обидел… Сейчас готовлю партию, отправлю в свой Ефремов. В городе много кто болеет за «Спартак».

А знаете, что самое необычное? К ним уже подключаются и те, кто болеет за ЦСКА. После дерби [команды сыграли вничью 1:1] мне писали армейские болельщики из Ефремова: «Если бы ты забил гол и «Спартак» выиграл, мы бы даже не расстроились». В общем, переходят потихоньку на нашу сторону», – сказал Рассказов.