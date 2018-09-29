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  • Рассказов: «Фанаты ЦСКА после дерби писали: «Если бы ты забил гол и «Спартак» выиграл, мы бы даже не расстроились»

Рассказов: «Фанаты ЦСКА после дерби писали: «Если бы ты забил гол и «Спартак» выиграл, мы бы даже не расстроились»

29 сентября 2018, 15:45
15

Защитник «Спартака» Николай Рассказов отметил, что болельщики красно-белых в его родном городе Ефремове часто просят у него игровую футболку. Также Рассказов заявил, что его там поддерживают даже поклонники ЦСКА.

«Родной мой город хоть и маленький, но получается, что людей много. Приятно, когда просят футболку. Но пока всех обрадовать не получается. Я же их не шью. В последний раз пожалел, что отдал майку. Ребята чуть не подрались. Может, кого-то обидел… Сейчас готовлю партию, отправлю в свой Ефремов. В городе много кто болеет за «Спартак».

А знаете, что самое необычное? К ним уже подключаются и те, кто болеет за ЦСКА. После дерби [команды сыграли вничью 1:1] мне писали армейские болельщики из Ефремова: «Если бы ты забил гол и «Спартак» выиграл, мы бы даже не расстроились». В общем, переходят потихоньку на нашу сторону», – сказал Рассказов.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Рассказов Николай
Комментарии (15)
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Makaweli
1538226320
Забери этих дырявых псевдо болел себе!
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RUSARM
1538229254
Значит это не фанаты ЦСКА,или ты себе льстишь-а это очень плохо!!
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vavanze
1538229821
Никогда истинный болельщик ЦСКА не перейдёт по ту сторону баррикад
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Аид666
1538230917
это глоры походу, а не болельщики
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BRO_football
1538232619
Только не надо всех обобщать. Если фанаты ЦСКА и хотели, чтобы Рассказов забил гол, то только в свои ворота.
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Микояновский мясокомбинат
1538233787
Благородного коня в свинью превратить ???... Брехня !!!
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Dr Metal
1538234891
Чалов просто умолчал, что ему после игры писали тысячи фанатов Спартака: "Федька, если бы ты сделал хет-трик в наши ворота, мы бы не обиделись на тебя, мы понимаем, что от Спартака мало чего ждать, мы переходим на сторону ЦСКА")))
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portero
1538235651
для родного поселка купил бы футболок побольше, а то ппц он их не шьёт... отмазка ну и болелы это не ЦСКА, а твои .
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RamonCSKA
1538243638
конь опустился до свиньи??? низко....
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R015RK
1538254766
А кто вообще такой Рассказов? Что не сопля, то сразу звезда.
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