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Рассказов: «В академии у меня было прозвище Спокуха»

29 сентября 2018, 11:27
10

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о своем темпераменте. Игрок является спокойным и рассудительным человеком.

«Мне часто говорят, что я являюсь рассудительным и спокойным человеком. Знаете, какое прозвище у меня было в академии «Спартака»? Спокуха. Мне всегда так кричали старшие ребята, когда видели: «Спокуха, Спокуха!..» Потому что в матче обычно невозмутим.

Я и правда, спокойный в игре, спокойный и в жизни. А ещe — терпеливый. Для того чтобы закрепиться в Москве, в команде, нужно было много терпения. Кажется, смог всe преодолеть», – считает футболист.

Игроку 20 лет.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Рассказов Николай
Комментарии (10)
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subbotaspartak
1538210011
Спокуха, Ни пуха!..
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maxpav
1538214403
Неправильная кликуха. Для спокухи ты слишком болтлив.
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oyabun
1538220821
Показал себя хорошим защитником. Мы очень рады такому молодому пополнению Спартака!
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Red-white-чемпион
1538228848
что-то много интервью сдал давать. как бы не заболел звёздной болезнью.
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slavа0508
1538231468
Вот это не есть хорошо....парень разговорился......рано ой рано....пахать надо и не каких интервью....а то звёздочку можно поймать......пока Коля ты ещё не чего не сделал и не чего не добился.....а есть шансы добиться...если будешь больше тренироваться а не балоболить
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zigbert
1538246911
У него есть задатки таланта.
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ramos6548
1538255480
Саша продолжай также спокойно и продуктивно работать и все будет супер!
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