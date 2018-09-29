Рассказов: «В академии у меня было прозвище Спокуха»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов рассказал о своем темпераменте. Игрок является спокойным и рассудительным человеком.

«Мне часто говорят, что я являюсь рассудительным и спокойным человеком. Знаете, какое прозвище у меня было в академии «Спартака»? Спокуха. Мне всегда так кричали старшие ребята, когда видели: «Спокуха, Спокуха!..» Потому что в матче обычно невозмутим.

Я и правда, спокойный в игре, спокойный и в жизни. А ещe — терпеливый. Для того чтобы закрепиться в Москве, в команде, нужно было много терпения. Кажется, смог всe преодолеть», – считает футболист.

Игроку 20 лет.