Гулиев: «Каррера в «Спартаке» со мной ни разу не разговаривал. Видимо, не видел в команде»

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев вспомнил о своей работе в «Спартаке». Игрок посетовал на отсутствие коммуникации с главным тренером в стане красно-белых.

– Что Вам говорил Массимо Каррера? Какие советы давал?

– С Каррерой я ни разу не разговаривал. Вернее, он со мной. Мне было бы некорректно подойти первым.

– Он Вас вообще не видел в команде?

– Не знаю. Может быть, он такой человек, который считает, что не нужно разговаривать с игроками, на которых он не рассчитывает. Да, похоже, он меня не видел в «Спартаке».