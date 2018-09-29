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  • Гулиев: «Каррера в «Спартаке» со мной ни разу не разговаривал. Видимо, не видел в команде»

Гулиев: «Каррера в «Спартаке» со мной ни разу не разговаривал. Видимо, не видел в команде»

29 сентября 2018, 09:03
11

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев вспомнил о своей работе в «Спартаке». Игрок посетовал на отсутствие коммуникации с главным тренером в стане красно-белых.

– Что Вам говорил Массимо Каррера? Какие советы давал?

– С Каррерой я ни разу не разговаривал. Вернее, он со мной. Мне было бы некорректно подойти первым.

– Он Вас вообще не видел в команде?

– Не знаю. Может быть, он такой человек, который считает, что не нужно разговаривать с игроками, на которых он не рассчитывает. Да, похоже, он меня не видел в «Спартаке».

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Гулиев Аяз
Комментарии (11)
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vladik12
1538201065
Значит, ты ни о чем.
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Сержтир
1538207190
Если он не разговаривал по душам с каждым игроком и не знает проблем которые у них есть и не помогает хотя бы мудрым советом ,то за такого тренера не будет биться команда из за не уважения к ним .
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mialkov
1538208974
К сожалению, у нас это не первый случай, когда игрок уходит из Спартака и в другом клубе играет так, что приходится жалеть об упущенном...
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subbotaspartak
1538209926
Всё больше вопросов к Каррере И к его карьере...
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Т34
1538210799
У Спартака есть еще дубль и Спартак-2. Каррере времени не хватит разговаривать со всеми футболистами. Для этого есть в каждой команде главные тренеры, которые непосредственно руководят игроками и знают их возможности. Вот они и должны предлагать в основу тех, кого считают перспективными. Последнее время к Каррере претензий нет по привлечению в основу молодежи. И не всегда его вина в уходе воспитанников Спартака в другие клубы. Были и такие, которых привлекали в основу, но они не потянули, откровенно слабо выглядели, так какой смысл их держать дальше. Дорога открыта. Получится заиграть в другом клубе, уже хорошо, не зря обучали в системе Спартака. Путь в Спартак не закрыт, если ты достоин в нем играть.
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Obojaemiy
1538211805
Если он будет разговаривать с каждым дублером, то некогда будет тренировать.
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Project Бабангида
1538212648
потому что каррера по азербайджански очень плохо говорит
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polozovs
1538214342
кто реально из себя, что-то представляет, сейчас играет в основе, так что не ной!
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zigbert
1538215931
Если ты чего нибудь стоишь ,то докажи это игрой а не разговорами с тренером.
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ramos6548
1538255888
Каррера миллион раз говорил что доказывать надо на тренировках. Если уж считаешь что тебя не заслуженно не оставили то доказывай на поле!
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