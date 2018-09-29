Гулиев: «Ничуть не жалею, что ушел из «Спартака»

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев в преддверии матча девятого тура РПЛ против «Спартака» вспомнил об уходе из стана красно-белых. Игрок не жалеет.

– Не жалеете, что окончательно ушли из «Спартака», подписав полноценный контракт с «Ростовом»? Может быть, стоило еще поиграть в аренде и подождать своего шанса?

– Нет, точно не жалею. Ни капельки не жалею. Наоборот, только рад. В «Ростове» меня ждали, верили, что могу здесь заиграть. Для любого футболиста эта очень важно. Сейчас я пытаюсь оправдать это доверие.