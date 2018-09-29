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Гулиев: «Ничуть не жалею, что ушел из «Спартака»

29 сентября 2018, 08:24
8

Полузащитник «Ростова» Аяз Гулиев в преддверии матча девятого тура РПЛ против «Спартака» вспомнил об уходе из стана красно-белых. Игрок не жалеет.

– Не жалеете, что окончательно ушли из «Спартака», подписав полноценный контракт с «Ростовом»? Может быть, стоило еще поиграть в аренде и подождать своего шанса?

– Нет, точно не жалею. Ни капельки не жалею. Наоборот, только рад. В «Ростове» меня ждали, верили, что могу здесь заиграть. Для любого футболиста эта очень важно. Сейчас я пытаюсь оправдать это доверие.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Ростов Спартак Гулиев Аяз
Комментарии (8)
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prezent2017
1538202802
Забей-ка им Гуля!
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piligrim1986
1538204840
а мы как рады
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Mazai-NN
1538209432
Гулиев отлично смотрится. У него хорошая результативность. Буду рад если заколотит Спартаку.
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zigbert
1538215186
Это хорошо что тебя все устраивает. Значит ты нашел свое место.
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ramos6548
1538256013
Если тебе там хорошо то отлично! Главное есть практика и возможность расти. А то что наших воспитанников много так это говорит только о силе академии
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Cherembas
1538291611
конечно ,лучше играть чем сидеть
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