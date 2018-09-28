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  • Семак: «Никакой недооценки «Анжи» нет. В РПЛ нет легких соперников»

Семак: «Никакой недооценки «Анжи» нет. В РПЛ нет легких соперников»

28 сентября 2018, 13:44
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда серьезно настраивается на матч девятого тура РПЛ с «Анжи». По словам специалиста, в чемпионате России нет легких соперников.

– Недооценки нет никакой. Команда достаточно квалифицированная, после серии поражений одержала две победы к Кубке и РПЛ. В гостях всегда сложно играть против «Анжи». «Зенит» не может там выиграть на протяжении трех матчей. Будем думать, кто появится на поле, чтобы сделать то, что требуется — победить.

– «Анжи» выделяется по качеству игры в РПЛ или все на одном уровне из нижней части таблицы?

– Не стал бы никого сравнивать. В «Анжи» есть новые игроки, тренер, который разбирается с системой и выбирает футболистов для той игры, которую он хочет видеть. Судя по интервью, сперва хочет наладить игру в обороне, потом двигаться к созиданию. Есть опытные игроки, которые знают чемпионат. Легких соперников в нашей РПЛ нет. Ждем борьбы и будем делать все, чтобы подойти к хорошей форме к этому матчу.

Игра «Анжи» – «Зенит» состоится в воскресенье, 30 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

После восьми туров петербуржцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В активе махачкалинцев шесть баллов и они занимают 14-е место.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Анжи Семак Сергей
Комментарии (6)
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smersh45
1538133880
разумное рассуждение
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lotsman
1538137463
Настраивайтесь как на Локомотив.
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Grey33
1538141245
Недооценку оставили в Минске. Два раза на грабли это не про Богданыча.
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babenko1977
1538141707
Настрой на любого соперника должен быть в идеале запредельный иначе чемпионами вам не быть
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Рубик Докоян
1538148742
"Анжи" отнимало очки у "Зенита" при Луческу и в Кубке 4:0 выиграли, при Манчини тоже теряли очки. И после игр с ними, потом у " Зенита" игра не шла и наступала функциональная яма. Сейчас играем с ними намного раньше, чем в прошлые годы и это как-то обнадёживает на будущее.
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zigbert
1538159850
Недооценка соперников ведет к потере очков и это Семак прекрасно понимает.
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