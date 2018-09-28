Семак: «Никакой недооценки «Анжи» нет. В РПЛ нет легких соперников»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что команда серьезно настраивается на матч девятого тура РПЛ с «Анжи». По словам специалиста, в чемпионате России нет легких соперников.

– Недооценки нет никакой. Команда достаточно квалифицированная, после серии поражений одержала две победы к Кубке и РПЛ. В гостях всегда сложно играть против «Анжи». «Зенит» не может там выиграть на протяжении трех матчей. Будем думать, кто появится на поле, чтобы сделать то, что требуется — победить.

– «Анжи» выделяется по качеству игры в РПЛ или все на одном уровне из нижней части таблицы?

– Не стал бы никого сравнивать. В «Анжи» есть новые игроки, тренер, который разбирается с системой и выбирает футболистов для той игры, которую он хочет видеть. Судя по интервью, сперва хочет наладить игру в обороне, потом двигаться к созиданию. Есть опытные игроки, которые знают чемпионат. Легких соперников в нашей РПЛ нет. Ждем борьбы и будем делать все, чтобы подойти к хорошей форме к этому матчу.

Игра «Анжи» – «Зенит» состоится в воскресенье, 30 сентября, и начнется в 14:00 по московскому времени.

После восьми туров петербуржцы лидируют в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. В активе махачкалинцев шесть баллов и они занимают 14-е место.