Иванович: «Атмосфера в «Зените» позитивная. Но все может быстро измениться»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович призвал не расслабляться своих одноклубников на фоне удачного старта в чемпионате России.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» состоится в воскресенье, 30 сентября, в 14:00 по московскому времени.

– «Зенит» здорово стартовал в чемпионате России, и со стороны кажется, что в команде отличная атмосфера. Это ведь действительно так?

– Когда у команды есть результат, атмосфера всегда позитивная, а игроки получают удовольствие от футбола. Все это может быстро измениться, поэтому расслабляться нельзя. Сейчас у нас все хорошо, но мы можем нашу игру существенно усилить. Каждый день на тренировках мы над этим работаем, разбираем ошибки и стараемся прибавлять.

– В этом сезоне у «Зенита» новый тренерский штаб, есть изменения в составе и стиле игры. Обычно в таких ситуациях команде требуется время, но вы исправно набираете очки. За счет чего?

– Некоторые матчи мы выиграли за счет большого желания. Настрой важен в футболе, порой именно он определяет результат. Что касается самой игры, мы еще должны улучшить командное движение, действия в атаке. Чтобы чаще забивать голы не на последних минутах, а в первом тайме. Это должно придать нам уверенности в себе.

– С начала сезона «Зенит» играет по два матча в неделю. Это проблема?

– Нет, так играть надо всегда. У всех сильных команд сложный график, и футболисты должны быть готовы к этому.