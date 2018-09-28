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  • Иванович: «Атмосфера в «Зените» позитивная. Но все может быстро измениться»

Иванович: «Атмосфера в «Зените» позитивная. Но все может быстро измениться»

28 сентября 2018, 09:44
4

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович призвал не расслабляться своих одноклубников на фоне удачного старта в чемпионате России.

Матч девятого тура российской Премьер-лиги «Анжи» – «Зенит» состоится в воскресенье, 30 сентября, в 14:00 по московскому времени.

– «Зенит» здорово стартовал в чемпионате России, и со стороны кажется, что в команде отличная атмосфера. Это ведь действительно так?

– Когда у команды есть результат, атмосфера всегда позитивная, а игроки получают удовольствие от футбола. Все это может быстро измениться, поэтому расслабляться нельзя. Сейчас у нас все хорошо, но мы можем нашу игру существенно усилить. Каждый день на тренировках мы над этим работаем, разбираем ошибки и стараемся прибавлять.

– В этом сезоне у «Зенита» новый тренерский штаб, есть изменения в составе и стиле игры. Обычно в таких ситуациях команде требуется время, но вы исправно набираете очки. За счет чего?

– Некоторые матчи мы выиграли за счет большого желания. Настрой важен в футболе, порой именно он определяет результат. Что касается самой игры, мы еще должны улучшить командное движение, действия в атаке. Чтобы чаще забивать голы не на последних минутах, а в первом тайме. Это должно придать нам уверенности в себе.

– С начала сезона «Зенит» играет по два матча в неделю. Это проблема?

– Нет, так играть надо всегда. У всех сильных команд сложный график, и футболисты должны быть готовы к этому.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванович Бранислав
Комментарии (4)
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Рубик Докоян
1538120838
Бано верно говорит, пока всё хорошо, то все бросают чепчики вверх ликуя Стоит оступиться несколько раз, как из засады выползут разного рода "знатоки" и "доброхоты", чтобы гнобить команду и тренера.
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Urry
1538123759
Шо, уже?
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smersh45
1538134736
Красава. Сразу видно профессиональный подход
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zigbert
1538157177
Расслабляться нельзя.
Ответить
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