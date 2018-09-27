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  • «Спартак»: «Поддерживаем решение играть с «Енисеем» в Красноярске, так как фанаты уже купили невозвратные авиабилеты»

«Спартак»: «Поддерживаем решение играть с «Енисеем» в Красноярске, так как фанаты уже купили невозвратные авиабилеты»

27 сентября 2018, 17:59
5

«Спартак» выступил с заявлением по поводу решения РФС не переносить выездной матч 10-го тура РПЛ с «Енисеем» в Москву. Ранее стало известно, что команды могут поменяться кругами из-за неполной готовности стадиона в Красноярске.

«Сегодня в Москве состоялось заседание Бюро Исполкома Российского футбольного союза, на котором, в частности, обсуждалось место проведения матча 10-го тура Премьер-лиги «Енисей» – «Спартак».

Решением бюро стадион «Центральный» в Красноярске в виде исключения допущен для проведения домашних игр «Енисея» до конца 2018 года. Таким образом, «Енисей» примет «Спартак» 7 октября в своем городе.

Напомним: ранее «Центральный» не получил необходимого статуса стадиона первой категории из-за отсутствия соответствующей системы СКУД (система контроля и управления доступом). В этой связи встреча могла пройти в Москве на «Открытие Арене» (в том случае, если бы клубы обменялись домашними матчами) или в Тюмени на резервном стадионе «Енисея».

В сегодняшнем решении бюро исполкома РФС подчеркнуто, что перед домашними матчами «Енисей» должен будет обеспечить наличие согласований с соответствующим органом внутренних дел.

«Спартак» поддерживает решение бюро исполкома РФС, так как многие поклонники красно-белых уже успели приобрести невозвратные авиабилеты в Красноярск, ориентируясь на предварительную информацию в СМИ. Понесенные ими убытки ударили бы по имиджу Премьер-лиги, ее клубов и всего российского футбола», – говорится в заявлении «Спартака».

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Енисей
Комментарии (5)
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15112007
1538061094
На этом сайте хоть кто-нибудь русский язык знает?
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Мары
1538061424
А Премьер Лиге глубоко и много ложить на болельщиков. Премьер лига это шериф, а болельщики индейцы.А как известно проблемы индейцев шерифа не волнуют.
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footbalist1985
1538065735
0
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zigbert
1538139123
Хорошо что все разрешилось вовремя.
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