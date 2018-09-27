«Реал» предложил 85 миллионов за де Йонга, вызвав беспокойство у «Барселоны»

«Реал» хочет приобрести полузащитника «Аякса» Френки де Йонга.

Мадридцы предложили за 21-летнего футболиста 85 миллионов евро.

В услугах голландца заинтересована «Барселона», которая контактировала с «Аяксом» на предмет его трансфера еще до конца прошлого сезона, а сам хавбек заявлял, что хотел бы в будущем присоединиться к каталонцам. Тем не менее, предложение «Реала» вызвало беспокойство в «Барселоне».

Агент де Йонга Али Дурсун находится в контакте с «Барселоной» и «Манчестер Сити», но теперь фаворитом в борьбе за полузащитника считается «Реал».