Кокорин забил впервые с февраля. Он не играл полгода из-за травмы

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил гол в матче 1/16 финала Кубка России против «Волгаря» (4:0, второй тайм).

Игрок вышел на замену на 64-й минуте встречи и забил гол на 88-й минуте. Это первый мяч Кокорина с февраля, тогда форвард забил в ворота «Селтика» в Лиге Европы.

23 сентября Кокорин впервые появился на поле впервые за полгода. Игрок восстановился после травмы крестообразных связок.