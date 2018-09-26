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    Кокорин забил впервые с февраля. Он не играл полгода из-за травмы

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил гол в матче 1/16 финала Кубка России против «Волгаря» (4:0, второй тайм).

    Игрок вышел на замену на 64-й минуте встречи и забил гол на 88-й минуте. Это первый мяч Кокорина с февраля, тогда форвард забил в ворота «Селтика» в Лиге Европы.

    23 сентября Кокорин впервые появился на поле впервые за полгода. Игрок восстановился после травмы крестообразных связок.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.09.2018 19:52
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +624

      Sanches 1204 27 сентября 2018, 10:01

      Поздравляю Сашу,для него было важно забить,чтоб почувствовать уверенность в себе.Молодец,удачи тебе и не травмироваться больше!

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 26 сентября 2018, 21:55

      Кока, так держать, ядрена падь!

      4
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 26 сентября 2018, 21:37

      МОЛОДЕЦ -- продолжай в том же духе !!!

      4
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 26 сентября 2018, 21:06

      Манчестеру забили. Ржу не могу. Рад конечно. Но зачем второсортные клубы так унижать.

      0
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      Рейтинг: +1905

      латунный 26 сентября 2018, 20:38

      а пальчик он чмакал

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 26 сентября 2018, 20:27

      Саню с почином. Потихоньку будет втягиваться набирая игровой тонус и форму. С "Анжи" также выйдет, возможно на замену. Там всё от состояния газона будет зависеть выход некоторых игроков.

      9
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      Рейтинг: +67327

      portero 26 сентября 2018, 20:11

      с возвращением!
      давай и дальше продолжай голы штамповать.

      9
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      Рейтинг: +355

      kvm5 26 сентября 2018, 20:10

      с возвращением

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +12337

      Вомбат 26 сентября 2018, 20:03

      Вот так и должна выглядеть профессиональная команда - против слабого соперника в кубке не полуторный, а второй состав, зато играющий не в полноги и на авось, а по-настоящему, как и положено в официальном матче (пусть и без особого напряга после того, как повели в счете). И тогда будет и проход дальше в кубке и игровая практика резервистам и нормальная физика у отдохнувшей основы. Почему-то даже такой профи как Спалетти этой простой истины не понимал. Хорошо, что Сергей Богданыч понимает.

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      Рейтинг: +77

      red-white-forever > Вомбат 26 сентября 2018, 20:43

      опыт был с Минском вот и понимает

      0
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 26 сентября 2018, 19:56

      Лиха беда - начало.

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