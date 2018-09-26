Кокорин забил впервые с февраля. Он не играл полгода из-за травмы

Поздравляю Сашу,для него было важно забить,чтоб почувствовать уверенность в себе.Молодец,удачи тебе и не травмироваться больше!
Нападающий «Зенита» Александр Кокорин забил гол в матче 1/16 финала Кубка России против «Волгаря» (4:0, второй тайм).
Игрок вышел на замену на 64-й минуте встречи и забил гол на 88-й минуте. Это первый мяч Кокорина с февраля, тогда форвард забил в ворота «Селтика» в Лиге Европы.
23 сентября Кокорин впервые появился на поле впервые за полгода. Игрок восстановился после травмы крестообразных связок.