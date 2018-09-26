Райола – о возможном уходе Погба из «МЮ»: «Без комментариев»

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, отказался комментировать информацию о возможном уходе французского футболиста.

Ранее появилась информация, что 25-летний хавбек сказал Жозе Моуринью о своем желании покинуть клуб.

– Правда ли, что Погба сказал Моуринью о желании уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»?

– Оставлю это без комментариев.

– Можете ли вы опровергнуть, что Погба заявил о желании уйти?

– Без комментариев.