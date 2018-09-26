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    Райола – о возможном уходе Погба из «МЮ»: «Без комментариев»

    Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, отказался комментировать информацию о возможном уходе французского футболиста.

    Ранее появилась информация, что 25-летний хавбек сказал Жозе Моуринью о своем желании покинуть клуб.

    – Правда ли, что Погба сказал Моуринью о желании уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»?

    – Оставлю это без комментариев.

    – Можете ли вы опровергнуть, что Погба заявил о желании уйти?

    – Без комментариев.

    Источник: Twitter

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    26.09.2018 17:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1364

      МВС 26 сентября 2018, 19:14

      У этого прохиндея спрашивать что либо бесполезно.его словам—грош цена.

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