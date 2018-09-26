Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Барселона» хочет воспользоваться конфликтом Погба с Моуринью и купить француза

    «Барселона» вновь проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

    У француза ранее произошел конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. Португалец лишил футболиста капитанской повязки.

    Каталонцы планируют воспользоваться ситуацией и приобрести Погба в зимнее трансферное окно. Рыночная стоимость 25-летнего хавбека составляет 90 миллионов евро.

    Источник: AS

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.09.2018 15:37
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 21:39

      Находится в команде под постоянным давлением и недоверием сможет не каждый. Конфликт продолжается уже давно и похоже не закончится совсем.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      fitt 26 сентября 2018, 17:36

      НЕ НУЖЕН ОН БАРСЕЛОНЕ! ДЕЛАЙТЕ СТАВКУ НА АЛЕНЬЮ! хотя бы в ротацию, и вырастет в "нового" Хави

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 26 сентября 2018, 17:33

      И все же вы знаете админы)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 26 сентября 2018, 17:04

      Может быть это будет лучше для всех, Ман.Юнайтед избавится от игрока который не играет так как они от него этого ожидали , другое дело что это их проблема что они почему то считали, что Погба может везти игру команды . А Барсе такой игрок как раз и не нужен , им нужен хороший исполнитель в стиле "подай, принеси", а Поль идеально подходит для этой роли , а сам француз наконец сможет играть без дополнительного давления.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 26 сентября 2018, 16:52

      ну и на хрена оно им надо??? и так полузащитников не мало, лучше бы нападающего на замену суаресу искали.

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11