«Барселона» хочет воспользоваться конфликтом Погба с Моуринью и купить француза

Находится в команде под постоянным давлением и недоверием сможет не каждый. Конфликт продолжается уже давно и похоже не закончится совсем.
«Барселона» вновь проявляет интерес к полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.
У француза ранее произошел конфликт с главным тренером Жозе Моуринью. Португалец лишил футболиста капитанской повязки.
Каталонцы планируют воспользоваться ситуацией и приобрести Погба в зимнее трансферное окно. Рыночная стоимость 25-летнего хавбека составляет 90 миллионов евро.