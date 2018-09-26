Генеральный директор «Крыльев»: «Тихонов продолжает работать, не надо искать жареного»

Очень хочется верить, что у Тихонова получится изменить сложившуюся ситуацию. Как бы не получилось так, что еще через пару туров и у Шашкова резко не поменялась позиция. (надеюсь нет и все будет норм )
Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков выразил поддержку главному тренеру Андрею Тихонову. Ранее специалист сообщил, что недоволен селекцией перед сборами команды.
– Как относитесь к высказываниям Тихонова?
– Не надо искать жареного. Сейчас у нас сложная ситуация, но Андрей Тихонов в команде и продолжает работать.
«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.