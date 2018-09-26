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    Генеральный директор «Крыльев»: «Тихонов продолжает работать, не надо искать жареного»

    Генеральный директор «Крыльев Советов» Виталий Шашков выразил поддержку главному тренеру Андрею Тихонову. Ранее специалист сообщил, что недоволен селекцией перед сборами команды.

    – Как относитесь к высказываниям Тихонова?

    – Не надо искать жареного. Сейчас у нас сложная ситуация, но Андрей Тихонов в команде и продолжает работать.

    «Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.09.2018 13:40
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +304

      Victor.Vings 26 сентября 2018, 17:31

      Очень хочется верить, что у Тихонова получится изменить сложившуюся ситуацию. Как бы не получилось так, что еще через пару туров и у Шашкова резко не поменялась позиция. (надеюсь нет и все будет норм )

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