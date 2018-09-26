Голкипер «Бенфики» Влаходимос привлек внимание топ-клубов АПЛ

Вратарь «Бенфики» Одиссеас Влаходимос близок к переезду в чемпионат Англии в ближайшее время.

24-летний футболист привлек внимание к своей персоне со стороны сразу нескольких серьезных клубов английской Премьер-лиги. Среди них называются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».

Ранее сообщалось, что в услугах немецкого голкипера греческого происхождения заинтересована «Бавария».