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    Голкипер «Бенфики» Влаходимос привлек внимание топ-клубов АПЛ

    Вратарь «Бенфики» Одиссеас Влаходимос близок к переезду в чемпионат Англии в ближайшее время.

    24-летний футболист привлек внимание к своей персоне со стороны сразу нескольких серьезных клубов английской Премьер-лиги. Среди них называются «Арсенал», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Челси» и «Ньюкасл».

    Ранее сообщалось, что в услугах немецкого голкипера греческого происхождения заинтересована «Бавария».

    Источник: Record

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    26.09.2018 07:44
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 12:08

      Почти все упомянутые клубы хорошо укомплектованы вратарской позицией. Если только для подстраховки.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 26 сентября 2018, 08:27

      У МЮ и Ливера,да и Арсенала тоже, вратарские позиции укомплектованы. Челси будет наигрывать Кепу, ибо его трансфер слишком дорогой, чтобы сейчас он вдруг проиграл конкуренцию другому воротчику. Тем более, что Бенфика задёшево никого не отдаст.
      В Баварию только дублёром. Оно того стоит?
      Может Ньюкасл. И то, Дубравка, по-моему, хорошо начал сезон.

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