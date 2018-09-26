Адиев: «У «Анжи» проблемы с финансами, но на футбольном поле нас никто не будет жалеть»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о мотивации футболистов своей команды на фоне сложной финансовой ситуации в махачкалинском клубе.

«Когда люди не получают заработную плату, действительно, серьезную роль играет мотивация. Это проявляется не только в играх, но и в тренировочном процессе.

Если игрок не отдается футболу на тренировках, то ничего не получится и в матчах. Но у меня в этом плане к футболистам «Анжи» вообще никаких претензий, они к своему делу относятся максимально профессионально. Да, у нас проблемы с финансами, но на футбольном поле нас никто не будет жалеть. Всем нужен результат.

Наша главная мотивация – побеждать, так как команда, которая все время проигрывает, не будет интересна тем, кто захочет нам помочь, в том числе и властям Дагестана. Если они будут видеть, что мы бьемся, хорошо себя показываем и побеждаем, то вероятность помощи нам возрастет.

А если мы будем все время ходить в аутсайдерах и не составлять никакой конкуренции, то никому мы и не будем нужны. Как бы высокопарно это ни звучало, мы должны биться за свое имя, за болельщиков», – заявил тренер.

После восьми туров «Анжи» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.