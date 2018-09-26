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    Адиев: «У «Анжи» проблемы с финансами, но на футбольном поле нас никто не будет жалеть»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о мотивации футболистов своей команды на фоне сложной финансовой ситуации в махачкалинском клубе.

    «Когда люди не получают заработную плату, действительно, серьезную роль играет мотивация. Это проявляется не только в играх, но и в тренировочном процессе.

    Если игрок не отдается футболу на тренировках, то ничего не получится и в матчах. Но у меня в этом плане к футболистам «Анжи» вообще никаких претензий, они к своему делу относятся максимально профессионально. Да, у нас проблемы с финансами, но на футбольном поле нас никто не будет жалеть. Всем нужен результат.

    Наша главная мотивация – побеждать, так как команда, которая все время проигрывает, не будет интересна тем, кто захочет нам помочь, в том числе и властям Дагестана. Если они будут видеть, что мы бьемся, хорошо себя показываем и побеждаем, то вероятность помощи нам возрастет.

    А если мы будем все время ходить в аутсайдерах и не составлять никакой конкуренции, то никому мы и не будем нужны. Как бы высокопарно это ни звучало, мы должны биться за свое имя, за болельщиков», – заявил тренер.

    После восьми туров «Анжи» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

    Источник: Известия

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    26.09.2018 06:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +616

      smersh45 26 сентября 2018, 13:20

      у каждого свои тараканы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 26 сентября 2018, 11:47

      Правильно сказал :"помощь будет при достижении результата".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 26 сентября 2018, 09:49

      Да зае бали ныть уже! Лучше спасти Тосно, Амкар, чем вас. Снимайтесь нахер

      1
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 26 сентября 2018, 07:14

      Да если бы у властей был интерес, то они давно бы уже помогли.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 26 сентября 2018, 06:45

      А что надеялись?...

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