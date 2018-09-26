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  • Адиев: «У «Анжи» проблемы с финансами, но на футбольном поле нас никто не будет жалеть»

Адиев: «У «Анжи» проблемы с финансами, но на футбольном поле нас никто не будет жалеть»

26 сентября 2018, 06:17
5

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о мотивации футболистов своей команды на фоне сложной финансовой ситуации в махачкалинском клубе.

«Когда люди не получают заработную плату, действительно, серьезную роль играет мотивация. Это проявляется не только в играх, но и в тренировочном процессе.

Если игрок не отдается футболу на тренировках, то ничего не получится и в матчах. Но у меня в этом плане к футболистам «Анжи» вообще никаких претензий, они к своему делу относятся максимально профессионально. Да, у нас проблемы с финансами, но на футбольном поле нас никто не будет жалеть. Всем нужен результат.

Наша главная мотивация – побеждать, так как команда, которая все время проигрывает, не будет интересна тем, кто захочет нам помочь, в том числе и властям Дагестана. Если они будут видеть, что мы бьемся, хорошо себя показываем и побеждаем, то вероятность помощи нам возрастет.

А если мы будем все время ходить в аутсайдерах и не составлять никакой конкуренции, то никому мы и не будем нужны. Как бы высокопарно это ни звучало, мы должны биться за свое имя, за болельщиков», – заявил тренер.

После восьми туров «Анжи» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав шесть очков.

Источник: Известия
Россия. Премьер-лига Анжи Адиев Магомед
Комментарии (5)
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KOLBIS
1537933506
А что надеялись?...
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Фотон
1537935241
Да если бы у властей был интерес, то они давно бы уже помогли.
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С-Пб on-line
1537944545
Да зае бали ныть уже! Лучше спасти Тосно, Амкар, чем вас. Снимайтесь нахер
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zigbert
1537951652
Правильно сказал :"помощь будет при достижении результата".
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smersh45
1537957237
у каждого свои тараканы
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