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    Клопп: «Я фанат Сарри. Этот тренер меня шокирует»

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 1/16 финала Кубка английской лиги против «Челси» отозвался о коллеге из стана лондонцев Маурицио Сарри. Немцу импонирует стиль итальянца.

    «Вау! Что за тренер! Я стал фанатом Сарри, посмотрев игры «Наполи». Великолепный футбол показывает его команда. Этот тренер меня шокирует», – рассказал Клопп.

    «Челси» и «Ливерпуль» сыграют между собой и в ближайшие выходные в рамках АПЛ.

    Источник: Football Italia

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    25.09.2018 22:31
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 сентября 2018, 23:34

      А мы будем фанатами такой игры, которую демонстрируют команды возглавляемые этими тренерами. 29 сентября, надеюсь будет матч реванш. База отдыха для просмотра и обсуждения подготовлена.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 сентября 2018, 08:13

      Вас понял иду на посадку.

      4
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      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 сентября 2018, 08:22

      Диспетчер ведёт самолёт...)))

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 сентября 2018, 08:23

      лиж бы не малазийский боинг)

      4
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 сентября 2018, 08:26

      лет в в шесть, я ещё мечтал быть лётчиком, а в 20 стал налётчиком)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 сентября 2018, 08:28

      С нашими проблем хватает. Старшая позавчера вернулась с Турции, ездила на недельку отдохнуть. На обратном пути экстренная посадка в Варшаве. Пожилой пассажирке стало плохо, начались судороги. 2 ч. в самолёте просидели никто ничего не объяснял, пока не полетели в Питер.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 сентября 2018, 08:31

      Кем мы только в детстве не мечтали стать. А в итоге мы все транзитные пассажиры в этой жизни...

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 сентября 2018, 08:36

      !пользуйтесь услугами аэрофлота")
      я полетел!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 сентября 2018, 08:38

      Удачи, Андрюха ! Я летаю теперь только во сне. )))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 сентября 2018, 15:14

      главное не с кровати )

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 сентября 2018, 15:16

      Олег давай скинемся и купим челси у честного абрама)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 сентября 2018, 17:36

      Андрюша, мы можем только скинуться и выписать дюлей... )))

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 сентября 2018, 17:36

      Такими полётами не страдаю. )))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 28 сентября 2018, 19:02

      умения себя во сне контролировать, целая наука)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 28 сентября 2018, 19:22

      Это точно. )))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shlomo 28 сентября 2018, 20:03

      я просто сужу каким человеком был Сталин, и что он сделал для страны, и что привнёс Хрущёв. при Сталине только в гору, после него, только с горки... но им построенной.
      так то я не очень политизирован, но всегда на ощущения полагаюсь

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > shlomo 28 сентября 2018, 20:16

      исторический факт! прошу внести в протокол)

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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > shlomo 29 сентября 2018, 08:16

      (c) ... он выступил с резкой критикой так называемого «культа личности» и деятельности Сталина.

      Толик, этот подонок (Хрущёв) разоблачал лишь с целью замести следы своей деятельности в 30-ых годах, когда ЛИЧНО просил правительство разрешения на вынесение большего количества смертных приговоров, чем было обусловлено необходимостью в тех условиях ...

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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > shlomo 29 сентября 2018, 08:18

      Ему грозило попасть под суд Военного трибунала. От наказания его спас Молотов. Ну и в одном из послевоенных выступлений Сталин назвал Хрущева придурком,а на очередной его просьбе об увеличении лимитов на расстрелы начертал: «Уймись,дурак!». Может быть, все это вылилось потом, после смерти Сталина, в открытую ненависть к Сталину, и Хрущев стал насаждать ее в народе. Хрущев бьл мстительный человек…»

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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Рубик Докоян 29 сентября 2018, 10:25

      Олег, я пять лет там оттрубил, так что всю эту грёбаную кухню знаю тоже не снаружи. А также попытки всех под одну гребёнку причёсывать, как у нас любят, это обыкновенный обывательский идиотизм....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 29 сентября 2018, 10:31

      Да, всё нормально в твоём посте. Уж, я в реале всякого наслушался, когда в Питер перевёлся и заступил на должность участкового инспектора, вместо коллеги, которого закрыли на 8 лет за взятки. Через год ко мне уже все ходили жаловаться на всё и вся, включая и на моих коллег.

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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > Рубик Докоян 29 сентября 2018, 10:33

      Олег, сочувствую. Должность участкового - это ад адский. Никакого здоровья не хватит !

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      Рейтинг: +54689

      MaxRnD > shlomo 29 сентября 2018, 10:36

      И вот знаешь, Толик, бесит то, что под все завывания наших демократов о том, что при Сталине пол страны сидело, а пол охраняло, сейчас в местах не столь отдалённых пребывает на порядок больше, чем при "усатом тиране" ! Парадокс. Вот такая вот она нынешняя кривда.
      PS И это при том, что в СССР было в 1.5 раза больше населения чем в нынешней РФ.

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      Рубик Докоян > MaxRnD 29 сентября 2018, 10:36

      Это да. Но мне нравилась, сам себе хозяин и в одном лице и опер, дознаватель, следак и инспектор ИДН. Если бы только не дёргали и не затыкали ими все дырки. Но и было за что нервы трепать. Я через год получил служебную трюшку. В нашем р-не с этим было очень хорошо, в отличие от других.

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      Project Бабангида > MaxRnD 29 сентября 2018, 11:19

      если всем рассказать правду о Сталине, то нынешняя власть на его фоне будет выглядеть просто шайкой рэккетёров с колхозного рынка

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      MaxRnD > Project Бабангида 29 сентября 2018, 11:25

      Агдреас, обрати внимание на это шапито (комменты в самом верху)
      https://bombardir.ru/news/557838-Azar-Ya-chuvstvuyu-sebya-na-200-procentov#comments
      Насколько народ убог. Глаза в глаза очкуют высказать что-то инсайдеру, а вот так из-за спины нагадить вуаля ))

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      Project Бабангида > MaxRnD 29 сентября 2018, 11:43

      поступок ребёнка)
      ну а что.. ему же с этим жить. самодостаточный человек до создания ботов для пакостей вряд ли опустится)

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      MaxRnD > Project Бабангида 29 сентября 2018, 11:44

      Шлак. Имхо !

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > MaxRnD 29 сентября 2018, 11:50

      когда нибудь в желчи захлебнётся и капец)

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