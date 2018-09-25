Клопп: «Я фанат Сарри. Этот тренер меня шокирует»

А мы будем фанатами такой игры, которую демонстрируют команды возглавляемые этими тренерами. 29 сентября, надеюсь будет матч реванш. База отдыха для просмотра и обсуждения подготовлена.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 1/16 финала Кубка английской лиги против «Челси» отозвался о коллеге из стана лондонцев Маурицио Сарри. Немцу импонирует стиль итальянца.
«Вау! Что за тренер! Я стал фанатом Сарри, посмотрев игры «Наполи». Великолепный футбол показывает его команда. Этот тренер меня шокирует», – рассказал Клопп.
«Челси» и «Ливерпуль» сыграют между собой и в ближайшие выходные в рамках АПЛ.