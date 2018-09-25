Перес: «Роналду один из тех, кто однажды вернется в «Реал»

Президент «Реала» Флорентино Перес тепло отозвался о бывшем нападающем мадридской команды Криштиану Роналду

«Я бы обнял его [если бы он присутствовал на церемонии вручения наград ФИФА], потому что, как я сказал, болельщики «Реала» очень гордятся тем, что он был с ними на протяжении девяти сезонов.

Роналду один из тех, кто однажды вернется в «Реал», – сказал Перес.

Португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Нынешним летом он перешел в «Ювентус».