Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Перес: «Роналду один из тех, кто однажды вернется в «Реал»

    Президент «Реала» Флорентино Перес тепло отозвался о бывшем нападающем мадридской команды Криштиану Роналду

    «Я бы обнял его [если бы он присутствовал на церемонии вручения наград ФИФА], потому что, как я сказал, болельщики «Реала» очень гордятся тем, что он был с ними на протяжении девяти сезонов.

    Роналду один из тех, кто однажды вернется в «Реал», – сказал Перес.

    Португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Нынешним летом он перешел в «Ювентус».

    Источник: ESPN

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2018 18:35
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +884

      Мы ЦСКА 27 сентября 2018, 17:24

      ну если посрать в Мадриде приспичит -заскочит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 26 сентября 2018, 17:33

      Возможно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 21:43

      Для Реала это весомая потеря и понятно что Перес хочет сделать шаг навстречу ,что бы Роналду задумался о возможном возвращении в Реал.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5

      SHERLS 25 сентября 2018, 19:43

      Перес: «Роналду один из тех, кто однажды вернется в «Реал» -позавтракать забыл!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 25 сентября 2018, 18:59

      Вполне возможно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24276

      DOCTOR PENALTY 25 сентября 2018, 18:47

      Таким, как Роналду, всегда найдётся место в клубе, пример - Зидан.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 25 сентября 2018, 18:40

      во сколько? в 40 лет?)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Diman67 25 сентября 2018, 19:53

      Да его физ данными и здоровьем можно до 60 лет играть даже в АПЛ это человек тренировка по прозвищу. Да такое не кому не дано ( ПОНЯЛ )

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > BARCLAYS_APL 25 сентября 2018, 21:09

      насчет АПЛ загнул конечно..

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL > Vlad Mourinho 26 сентября 2018, 13:28

      Загинают ш л ю х понял

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho > BARCLAYS_APL 27 сентября 2018, 16:28

      Уважаемый, за тоном следи, а то не ровен час и тебя загнут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 > klifS 22 октября 2018, 17:21

      как насчёт того, что он делал заявление о том что после завершения карьеры игрока футболом заниматься больше не будет и уйдет в бизнес?

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11