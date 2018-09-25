Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    У Иско диагностирован острый аппендицит. В ближайшие часы он будет прооперирован

    Полузащитник «Реала» Иско не поможет команде в матче шестого тура Примеры с «Севильей».

    Медобследование выявило у футболиста острый аппендицит. Он будет прооперирован в ближайшие несколько часов.

    О том, когда испанец вернется в строй, официально не сообщается. По информации AS, восстановление займет около месяца.

    Встреча «Севилья» – «Реал» состоится завтра, 26 сентября, и начнется в 23:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Реал»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    25.09.2018 14:57
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 25 сентября 2018, 15:12

      Мда, Лопетеги взяли чтоб он строил команду с Иско в главной роли, а получается что большая часть сезона без него. Здоровья Иско

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2258

      Maxi_7 > кузнецов артем 25 сентября 2018, 20:34

      Да хватит нагонять, какая большая часть сезона), я после операции в 13 лет уже через месяц бегал в футбол играл, а тут с таким уровнем медицины маленький шов ему сделают, на препараты восстановления подсадят, через недели 2 к тренировкам приступит, переел семечек неочищенных паренек всего то)

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11