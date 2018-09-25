У Иско диагностирован острый аппендицит. В ближайшие часы он будет прооперирован

Полузащитник «Реала» Иско не поможет команде в матче шестого тура Примеры с «Севильей».

Медобследование выявило у футболиста острый аппендицит. Он будет прооперирован в ближайшие несколько часов.

О том, когда испанец вернется в строй, официально не сообщается. По информации AS, восстановление займет около месяца.

Встреча «Севилья» – «Реал» состоится завтра, 26 сентября, и начнется в 23:00 по московскому времени.