Шатов: «Не против попробовать свои силы в Европе. Или завершу карьеру в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских клубов. В текущем сезоне футболист провел пять матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

– Еще есть надежда, что уедете в Европу, или смирились с мыслью всю карьеру отыграть в России?

– Отвечу так. Был бы не против попробовать свои силы в Европе. В то же время буду счастлив, если останусь и проведу в «Зените» оставшуюся карьеру.