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  • Шатов: «Не против попробовать свои силы в Европе. Или завершу карьеру в «Зените»

Шатов: «Не против попробовать свои силы в Европе. Или завершу карьеру в «Зените»

25 сентября 2018, 10:30
6

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских клубов. В текущем сезоне футболист провел пять матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

– Еще есть надежда, что уедете в Европу, или смирились с мыслью всю карьеру отыграть в России?

– Отвечу так. Был бы не против попробовать свои силы в Европе. В то же время буду счастлив, если останусь и проведу в «Зените» оставшуюся карьеру.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег
Комментарии (6)
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Берёза В.
1537862956
Надо постаратся
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baden69
1537865219
Слишком много проблем со здоровьем... Закончишь в России.
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vladimir-7
1537866579
Желаю О.Шатову исполнение его желаний, удачи и здоровья.
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Sergei26
1537868484
Все будет хорошо
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Grey33
1537871108
Семак ценит Шатова. Если Семак в Зените надолго, то Шатов тут и останется.
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zigbert
1537873700
Зечем загадывать на перед ,закрепись сначала в Зените.
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