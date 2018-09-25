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    Шатов: «Не против попробовать свои силы в Европе. Или завершу карьеру в «Зените»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов не скрывает, что хотел бы попробовать свои силы в одном из европейских клубов. В текущем сезоне футболист провел пять матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил три гола и отдал одну результативную передачу.

    – Еще есть надежда, что уедете в Европу, или смирились с мыслью всю карьеру отыграть в России?

    – Отвечу так. Был бы не против попробовать свои силы в Европе. В то же время буду счастлив, если останусь и проведу в «Зените» оставшуюся карьеру.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.09.2018 10:30
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 14:08

      Зечем загадывать на перед ,закрепись сначала в Зените.

      2
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 25 сентября 2018, 13:25

      Семак ценит Шатова. Если Семак в Зените надолго, то Шатов тут и останется.

      0
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 25 сентября 2018, 12:41

      Все будет хорошо

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 сентября 2018, 12:09

      Желаю О.Шатову исполнение его желаний, удачи и здоровья.

      2
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      Рейтинг: +2390

      baden69 25 сентября 2018, 11:46

      Слишком много проблем со здоровьем... Закончишь в России.

      0
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 25 сентября 2018, 11:09

      Надо постаратся

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