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    Кокорин: «У «Зенита» нет даже мысли о какой-то недооценке «Волгаря»

    Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал об отношении команды в предстоящему матчу 1/16 финала Кубка России с «Волгарем».

    «Мы максимально серьезно относимся к предстоящему матчу с «Волгарем». У нас не делят турниры на важные и неважные, поэтому выиграть Кубок мы хотим, так же, как и остальные соревнования.

    Знаем, какие неожиданности могут быть в первых матчах, поэтому нет даже мысли о какой-то недооценке соперника», – сказал Кокорин.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Волгарь» – «Зенит» состоится в среду, 26 сентября, в 18:00 по московскому времени.

    Источник: Известия

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    25.09.2018 06:54
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 12:58

      Игра будет похожа на разминку.

      2
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      Рейтинг: +34

      Moglover 25 сентября 2018, 11:35

      Вперёд, Волгарь!
      Надеюсь Маркизио приедет в Астрахань

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 25 сентября 2018, 09:47

      тем более и Газпром и там спонсор )

      0
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      Рейтинг: +98

      Кто-то другой > anri1703 25 сентября 2018, 10:11

      не,пока там ещё газпрома нет)

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 25 сентября 2018, 07:33

      Вот с ними надо и размяться тем у кого мало игрового времени. Обыгрывать без проблем "Волгарь" под силу и "лавочникам" "Зенита".

      3
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Рубик Докоян 25 сентября 2018, 09:47

      да в Минск с таким же настроением ехали

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > anri1703 25 сентября 2018, 10:04

      Начнём с того, что "Газпром " с прошлого сезона уже не спонсирует эту команду, теперь это " Волгарь", а не "Волгарь- Газпром" и из ФНЛ они вылетели. В Минске получили урок, их опустили на землю, показав, что и там умеют играть в футбол. Поэтому "лавочники" уже будут выкладываться, а не прохлаждаться на футбольном поле. А кто этого не усвоил в зимнее ТО уйдёт в аренду.

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