Кокорин: «У «Зенита» нет даже мысли о какой-то недооценке «Волгаря»

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин рассказал об отношении команды в предстоящему матчу 1/16 финала Кубка России с «Волгарем».

«Мы максимально серьезно относимся к предстоящему матчу с «Волгарем». У нас не делят турниры на важные и неважные, поэтому выиграть Кубок мы хотим, так же, как и остальные соревнования.

Знаем, какие неожиданности могут быть в первых матчах, поэтому нет даже мысли о какой-то недооценке соперника», – сказал Кокорин.

Матч 1/16 финала Кубка России «Волгарь» – «Зенит» состоится в среду, 26 сентября, в 18:00 по московскому времени.