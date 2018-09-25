Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мбаппе и Салах обошли Месси в голосовании на звание лучшего игрока года ФИФА

Мбаппе и Салах обошли Месси в голосовании на звание лучшего игрока года ФИФА

25 сентября 2018, 01:52
17

Форвард Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси занял пятое место в голосовании на звание лучшего игрока года ФИФА.

  1. Лука Модрич, «Реал», Хорватия (29,05%)
  2. Криштиану Роналду, «Ювентус», Португалия (19,08%)
  3. Мохамед Салах, «Ливерпуль», Египет (11,23%)
  4. Килиан Мбаппе, «ПСЖ», Франция (10,52%)
  5. Лионель Месси, «Барселона», Аргентина (9,81%)
  6. Антуан Гризманн, «Атлетико», Франция (6,69%)
  7. Эден Азар, «Челси», Бельгия (5,65%)
  8. Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити», Бельгия (3,54%)
  9. Рафаэль Варан, «Реал», Франция (3,45%)
  10. Гарри Кейн, «Тоттенхэм», Англия (0,98%)

Источник: ФИФА
Весь мир Месси Лионель Роналду Криштиану Азар Эден Гризманн Антуан Де Брюйне Кевин Кейн Гарри Салах Мохамед Мбаппе Килиан
Комментарии (17)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Krossmen73
1537840957
Лука наконец то дождался своей заслуженной награды.На протяжении многих лет быть стабильным и полезным высокого уровня игроком не каждому дано.Тем более он в отличии от тех же Роналду, Месси или Мбаппе больше подносчик снарядов чем забивала.А такие всегда остаются в тени.Посему данная награда вдвойне ценна.С победой Лука!!!
Ответить
Krossmen73
1537841240
То что Мбаппе и Саллах обошли Месси нет ничего удивительного.Приходит время новых,более голодных до побед игроков.Да и к тому же у Львёнка всё никак не задастся в сборной.Хотя,на мой взгляд он ещё не всё сказал в футболе.Время покажет...
Ответить
XoVoS
1537841951
Бред это, Месси на пятом месте?
Ответить
КЭТиК
1537842215
Салах на чемпионате мира был хуже Месси, намного хуже.
Ответить
Cules2013
1537845942
Салах выше Мбаппе? Хм...Мбаппе отлично провёл ЧМ, стал чемпионом, тащил команду, а Салаха на поле не было видно. Давно пора вводить при голосовании коэффициенты и формулы расчёта - а то эта ромашка "нравится-не нравится" никогда не даст адекватных результатов.
Ответить
+50/-50
1537846580
Согласен. Но вместо Варана я бы воткнул Фелайни. Хотя.... всё это чисто субъективно, на любителя.
Ответить
Football06
1537849834
Человек у которого супер статистика по Ла Лиге и Кубку и человек у который выиграл ЧМ и ЛЕ на 5-6 месте а чел который забил 14 голов в Лиге Чемпионов на 2 ..Салах в АПЛ был хорош и в ЛЧ забил не намного меньше чем Роналду но показатели говорят что Салах был намного слабее чем тот же Роналду ..уж Больно смотреть на это вот всё ..Люди с ЧМ внизу человек который забивал и выиграл ЛЧ на 2 ..про Модрича вопросов нет заслуживает!
Ответить
sprint5
1537849976
так и должно быть
Ответить
с13
1537858119
Всем салам! За Модрича я рад,и за Кака который получил награду в Борьбе с Месси и Роналду ранее,немного жаль(((,жаль что в свое время награду заслуживали еще 2 игрока: Хави и Иньеста. Ведь с этого года голосовании на звание лучшего игрока года ФИФА обьеденили с золотым мячом.
Ответить
zigbert
1537868625
Вряд ли Модрич еще раз получит эту награду и поэтому она для него будет радостной вдвойне.
Ответить
Главные новости
Семак оценил «Спартак» перед матчем с «Зенитом»
13:09
Клуб РПЛ потребовал извинений из-за слов Губерниева про «свиней»
12:58
1
Прогноз Боярского на матч «Спартак» – «Зенит»
12:47
2
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
2
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
10
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
13
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Воробьев считает, что закончит карьеру в «Краснодаре»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Назван клуб Второй лиги, который может закрыться по окончании сезона
10:51
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
13
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
17
Московский клуб продлил контракт с легионером из Мали
09:39
1
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Юран заявил, что в «Серикспоре» ему должны «на хлебушек»
08:53
Миранчук отдал голевой пас в 4-м матче подряд
08:42
2
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Батраков перешел в «Галатасарай», уход форварда «Краснодара», трансфер «Барселоны» и другие новости
02:00
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
8
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков двумя словами описал трансфер в «Галатасарай»
00:39
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+