Мбаппе и Салах обошли Месси в голосовании на звание лучшего игрока года ФИФА

Форвард Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси занял пятое место в голосовании на звание лучшего игрока года ФИФА.
- Лука Модрич, «Реал», Хорватия (29,05%)
- Криштиану Роналду, «Ювентус», Португалия (19,08%)
- Мохамед Салах, «Ливерпуль», Египет (11,23%)
- Килиан Мбаппе, «ПСЖ», Франция (10,52%)
- Лионель Месси, «Барселона», Аргентина (9,81%)
- Антуан Гризманн, «Атлетико», Франция (6,69%)
- Эден Азар, «Челси», Бельгия (5,65%)
- Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити», Бельгия (3,54%)
- Рафаэль Варан, «Реал», Франция (3,45%)
- Гарри Кейн, «Тоттенхэм», Англия (0,98%)
Источник: ФИФА