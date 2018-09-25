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    Мбаппе и Салах обошли Месси в голосовании на звание лучшего игрока года ФИФА

    Форвард Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси занял пятое место в голосовании на звание лучшего игрока года ФИФА.

    1. Лука Модрич, «Реал», Хорватия (29,05%)
    2. Криштиану Роналду, «Ювентус», Португалия (19,08%)
    3. Мохамед Салах, «Ливерпуль», Египет (11,23%)
    4. Килиан Мбаппе, «ПСЖ», Франция (10,52%)
    5. Лионель Месси, «Барселона», Аргентина (9,81%)
    6. Антуан Гризманн, «Атлетико», Франция (6,69%)
    7. Эден Азар, «Челси», Бельгия (5,65%)
    8. Кевин Де Брюйне, «Манчестер Сити», Бельгия (3,54%)
    9. Рафаэль Варан, «Реал», Франция (3,45%)
    10. Гарри Кейн, «Тоттенхэм», Англия (0,98%)

    Источник: ФИФА

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    25.09.2018 01:52
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 12:43

      Вряд ли Модрич еще раз получит эту награду и поэтому она для него будет радостной вдвойне.

      4
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      Рейтинг: +2523

      с13 25 сентября 2018, 09:48

      Всем салам! За Модрича я рад,и за Кака который получил награду в Борьбе с Месси и Роналду ранее,немного жаль(((,жаль что в свое время награду заслуживали еще 2 игрока: Хави и Иньеста. Ведь с этого года голосовании на звание лучшего игрока года ФИФА обьеденили с золотым мячом.

      2
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      Рейтинг: +762

      sprint5 25 сентября 2018, 07:32

      так и должно быть

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 25 сентября 2018, 07:30

      Человек у которого супер статистика по Ла Лиге и Кубку и человек у который выиграл ЧМ и ЛЕ на 5-6 месте а чел который забил 14 голов в Лиге Чемпионов на 2 ..Салах в АПЛ был хорош и в ЛЧ забил не намного меньше чем Роналду но показатели говорят что Салах был намного слабее чем тот же Роналду ..уж Больно смотреть на это вот всё ..Люди с ЧМ внизу человек который забивал и выиграл ЛЧ на 2 ..про Модрича вопросов нет заслуживает!

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      Рейтинг: +110

      Schicko > Football06 25 сентября 2018, 13:27

      Мало, что понял из того, что ты написал... И совсем не понятно, по какому критерию ты предлагаешь определять список... Кто больше забил или кто больше выиграл? Или кто выиграл что-то конкретное? Или кто внес наиболее существенный вклад в успехи своих команд?

      Если мы берем количество голов за сезон (только в клубе), то лучший Месси (45), далее КР (44) и Салах (44), далее Кейн, Левандовски и Иммобиле (41). Гризманн - 29, Мбаппе - 21, Модрич - 2.

      МОДРИЧ - ВСЕГО 2 ГОЛА ЗА СЕЗОН, ПОЭТОМУ ГОЛЫ НЕ СЧИТАЮТСЯ!!!

      Если мы берем количество трофеев (без национальных кубков), то получается:
      1. ЧМ: Гризманн, Мбаппе, Варан, Умтити, Жиру, Погба
      2. Серебро ЧМ: Модрич, Манджукич, Ракитич, Ребич
      3. Бронза ЧМ: Азар, ДеБрюйне, Мертенс, Лукаку
      4. ЛЧ: Роналду, Модрич, Кроос, Рамос, Иско, Каземиро, Бэйл, Асенсио
      5. Серебро ЛЧ: Салах, Фирмино, Мане
      6. ЛЕ: Гризманн
      7. Национальный чемпионат: Месси, Суарес, Умтити, Ракитич, Бускетс, Пике, ДеБрюйне, Агуэро, Д.Силва, Дибала, Манджукич, Игуаин, Пьянич, Левандовски, Роббен, Рибери, Хамес, Мюллер, Неймар, Мбаппе, Кавани, ДиМария (+хороши были Салах и Кейн, но не выиграли)

      Итого (с учетом веса турниров):
      1. Варан (ЧМ+ЛЧ)
      2. Модрич (серебро ЧМ +ЛЧ)
      3. Гризманн (ЧМ +ЛЕ)
      4. Умтити, Мбаппе, (ЧМ + Нац.чемп)
      5. Ракитич, Манджукич (Серебро ЧМ + Нац.чемп.)
      6. Жиру, Погба (ЧМ)
      7. Де Брюйне (Бронза ЧМ + Нац.чемп)
      8. Роналду, Кроос, Рамос, Иско, Каземиро, Бэйл, Асенсио (ЛЧ)
      9. Азар, Мертенс, Лукаку (Бронза ЧМ)
      10. Салах, Фирмино, Мане (Серебро ЛЧ)
      Дальше все остальные.

      А теперь оцениваем вклад игроков в успех команд и корректируем список только с учетом ВЕСОМОГО или РЕШАЮЩЕГО вклада игрока в ДОСТИЖЕНИЕ команды:

      1. Модрич - решающий вклад на ЧМ (2) и весомый вклад в ЛЧ (1)
      2. Гризманн - весомый вклад на ЧМ (1) и ЛЕ (1)
      3. Мбаппе - весомый вклад на ЧМ (1) и нац.чемп (1)
      4. Роналду - решающий вклад в ЛЧ (1)
      5. Манджукич - весомый вклад на ЧМ (2) и нац.чемп (1).
      6. Салах - решающий вклад в ЛЧ (2)
      7. ДеБрюйне, Месси, Левандовски, Дибала - решающий вклад в нац. чемп (1)
      8. Кроос, Рамос – весомый вклад в ЛЧ (1)
      9. Азар – решающий вклад на ЧМ (3)
      10. Весомый вклад в ЛЧ(2), ЧМ(3) или нац. чемп (1) - Фирмино, Мане, Мертенс, Лукаку, Ракитич, Суарес, Бускетс, Агуэро, Д.Силва, Игуаин, Пьянич, Роббен, Рибери, Мюллер, Неймар, Кавани

      Теперь сюда, видимо, нужно добавить КЕЙНА, который не выиграл ни хрена, но ИГРАЛ ЯРКО. Соответственно, и имеющийся список нужно отсортировать по яркости игры.
      Получается:

      1. Модрич - решающий вклад на ЧМ (2) и весомый вклад в ЛЧ (1) + средняя яркость игры
      2. Роналду - решающий вклад в ЛЧ (1) + высокая яркость игры
      3. Мбаппе - весомый вклад на ЧМ (1) и нац.чемп (1) + выше среднего яркость игры
      4. Гризманн - весомый вклад на ЧМ (1) и ЛЕ (1) + средняя яркость игры
      5. Салах - решающий вклад в ЛЧ (2) + высокая яркость игры
      6. Месси - решающий вклад в нац. чемп (1) + высокая яркость игры
      7. ДеБрюйне, Левандовски, Дибала - решающий вклад в нац. чемп (1) + выше среднего яркость игры
      8. Манджукич - весомый вклад на ЧМ (2) и нац.чемп (1) + средняя яркость игры
      9. Азар – решающий вклад на ЧМ (3) + выше среднего яркость игры
      10. Кейн – НИХРЕНА + выше среднего яркость игры


      Вот, собственно, примерно, так и получилось… Только Манджукича абсолютно нет, что несправедливо при таких критериях…

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Schicko 25 сентября 2018, 18:36

      Интересная раскладка, но не со всем согласен. Главное замечание - каждому игроку свои критерии в зависимости от амплуа. Для нападающего главное голы+ГП, для атакующего полузащитника - ГП+голы, опорника - перехваты и точность пасов, ЦЗ - % отборов и выигранных верховых единоборств, латералей - ГП и точность пасов (прострелов, навесов). А то, если мерять по голам, то всегда будут побеждать только напы.
      По поводу трофеев не согласен, т.к. у нас награда индивидуальная, а трофеи - коллективная. Покажите мне такого игрока который бы тащил команду от и до по ВСЕМУ турниру. Я таких не видел. Даже Месси, Салах или Роналду тащат отрезками.

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      Рейтинг: +110

      Schicko > Cules2013 26 сентября 2018, 10:38

      Логики у этой награды, к сожалению, нет... Если мериться голами, то за это уже все получили свои бутсы (Месси и Кейн), а также звания лучших бомбардиров своих чемпионатов (Иммобиле, Салах, Левандовски, Кавани) или турниров (Роналду и Гризманн).

      Если мериться трофеями, то согласен с тобой, это коллективный приз, и все уже себе записали в актив новые звания чемпионов мира (Гризманн, Мбаппе), победителей Лиги Чемпионов (Роналду, Модрич), чемпионов национальных чемпионатов и т.д.

      Я просто попытался влезть в голову тех, кто организовал эту награду и представить, как они видели ее победителей (мне кажется, я не далек от истины).

      Ты предлагаешь интересный подход, но не понятно, как сравнить супер страйкера с 55 голами и хавбека, отдавшего 31 голевую передачу. Более того, предложенный тобой метод не учитывает разницу в значимости турниров (одно дело феерить в кубке Испании, а другое - на ЧМ) и значимости матчей (одно дело забивать дубли Сассуолам, а другое хет-трики сборной Испании).

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > Schicko 27 сентября 2018, 09:41

      для этого должны быть коэффициенты согласно силе турнира и конкретного матча. таким образом, можно, в том числе рассудить, кто лучше - супер-хав или супер-нападающий. Если одни отдал 31 ГП в чемпионате Голландии, а другой забил 55 мячей в АПЛ, то второй явно победит по коэффициенту.

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      Рейтинг: +76

      bashnat013 25 сентября 2018, 06:59

      салах заслужил

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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 сентября 2018, 06:36

      Согласен. Но вместо Варана я бы воткнул Фелайни. Хотя.... всё это чисто субъективно, на любителя.

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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 25 сентября 2018, 06:25

      Салах выше Мбаппе? Хм...Мбаппе отлично провёл ЧМ, стал чемпионом, тащил команду, а Салаха на поле не было видно.
      Давно пора вводить при голосовании коэффициенты и формулы расчёта - а то эта ромашка "нравится-не нравится" никогда не даст адекватных результатов.

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      Рейтинг: +906

      Football06 > Cules2013 25 сентября 2018, 07:27

      Салах по клубу был лучше ..Ливер тащил плюс Салах в АПЛ как никак поэтому наверно,да ещё и Мбаппе первый год и то его результаты по этому показателю дал именно ЧМ

      2
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      Рейтинг: +351

      simoron81 25 сентября 2018, 05:45

      Модрич достоин титула. поздравляю хорвата

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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 25 сентября 2018, 05:23

      Салах на чемпионате мира был хуже Месси, намного хуже.

      2
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 25 сентября 2018, 05:19

      Бред это, Месси на пятом месте?

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