Гол Салаха «Эвертону» – лучший в 2018 году по версии ФИФА

Позор ФИФА!!!
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах получил награду имени Ференца Пушкаша.
ФИФА признала гол в ворота «Эвертона» в матче 26-го тура АПЛ лучшим в 2018 году.
twit text
— Liverpool FC (@LFC) 24 сентября 2018 г.
Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах получил награду имени Ференца Пушкаша.
ФИФА признала гол в ворота «Эвертона» в матче 26-го тура АПЛ лучшим в 2018 году.
twit text
— Liverpool FC (@LFC) 24 сентября 2018 г.
Позор ФИФА!!!
поздравляю!!!
Фернандо и Влашич,куда лучше забили,в прошедшем дерби...
а че прикольно двоих руками раскидал и забил))), не каждому судья так разрешит работать руками даже в атаке, поэтому наверно и лучший. Хотя я может и не в курсе о новых правилах фифа и уже можно руками отталкивать соперника.
Не впечатляет.
Видали и получше.
Кто бы сомневался... Арабы все как упоротые проталкивают своего без всякой логики и объективной оценки. Вспомнить только когда Салах номинировался на звание лучшего игрока недели, во многих случаях он и близко не был лучшим, но побеждал всегда с процентовкой по голосам 80+. Гол, которых забиваются нынче не так мало, к тому же в чемпионате, не прям какой важный. В общем, левая награда у Салаха. Роналду и Бэйл были куда лучше.
если честно гол не о чём! тот же месси их клепает каждый матч! русские лупят не хуже! тот же пейналду круче забивает хоть и не нравится мне! но этот гол не тянет на лучший в сезоне!