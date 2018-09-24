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    Гол Салаха «Эвертону» – лучший в 2018 году по версии ФИФА

    Форвард «Ливерпуля» Мохамед Салах получил награду имени Ференца Пушкаша.

    ФИФА признала гол в ворота «Эвертона» в матче 26-го тура АПЛ лучшим в 2018 году.

    Источник: ФИФА

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    24.09.2018 22:24
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +5869

      AtticusFinch 25 сентября 2018, 14:21

      Позор ФИФА!!!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 25 сентября 2018, 11:40

      Здесь плод индивидуального мастерства и ничего более.

      3
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 25 сентября 2018, 09:26

      Типа утешительного приза, не расстраивайся до лучшего футболиста тебе далеко. Думаю если б выбирали болельщики, то там по чётче голы есть, Кри Ро например через себя, или Черышев как забил Хорватам.

      1
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 25 сентября 2018, 05:56

      поздравляю!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2545

      Ruryu 25 сентября 2018, 05:09

      Фернандо и Влашич,куда лучше забили,в прошедшем дерби...

      2
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      Рейтинг: +1256

      Dredd Judge 25 сентября 2018, 01:26

      а че прикольно двоих руками раскидал и забил))), не каждому судья так разрешит работать руками даже в атаке, поэтому наверно и лучший. Хотя я может и не в курсе о новых правилах фифа и уже можно руками отталкивать соперника.

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 25 сентября 2018, 00:10

      Не впечатляет.

      4
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      Рейтинг: +209

      Горький565 24 сентября 2018, 23:51

      Видали и получше.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 24 сентября 2018, 23:43

      Кто бы сомневался... Арабы все как упоротые проталкивают своего без всякой логики и объективной оценки. Вспомнить только когда Салах номинировался на звание лучшего игрока недели, во многих случаях он и близко не был лучшим, но побеждал всегда с процентовкой по голосам 80+. Гол, которых забиваются нынче не так мало, к тому же в чемпионате, не прям какой важный. В общем, левая награда у Салаха. Роналду и Бэйл были куда лучше.

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      Рейтинг: +25

      Ronaldinho BrazilBarsa 24 сентября 2018, 23:38

      если честно гол не о чём! тот же месси их клепает каждый матч! русские лупят не хуже! тот же пейналду круче забивает хоть и не нравится мне! но этот гол не тянет на лучший в сезоне!

      4
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