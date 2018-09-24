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    РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов», Ари оформил дубль за две минуты

    В матче 8-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде крупно обыграл «Крылья Советов» – 3:0.

    Дубль в составе победителей оформил нападающий Ари. Еще один гол записал на свой счет Магомед-Шапи Сулейманов.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Ари, 69; 0:2 – Ари, 71; 0:3 – Сулейманов, 81.

    Крылья Советов: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель (Молло, 77), Ткачук, Башкиров, Мияилович, Антон, Канунников (Корниленко, 66).

    Краснодар: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Мамаев, 65), Каборе, Куэва (Рамирес, 65), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 81), Ари.

    Предупреждения: Рохель, 30; Мияилович, 32; Ткачук, 36 – Газинский, 10; Спайич, 24.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2018 20:21
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 25 сентября 2018, 10:16

      С победой КРАСНОДАР!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1431

      anjaneri 25 сентября 2018, 00:37

      Быки прут как кони...Капыты их могут и до чемпства довести, ребяты разгоняются... С заслуженной победой!!!

      2
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 24 сентября 2018, 22:15

      Краснодар приличная машина. Но пока идёт на второй-третьей передаче. А пора переходить на прямую. И дать бой обоим столицам.

      3
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      Рейтинг: +339

      babenko1977 24 сентября 2018, 22:13

      Не думал что Краснодар так по счету выиграет , пусть тогда борется за 3 место ему по силам

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 24 сентября 2018, 21:58

      Преимущество Краснодара было заметно на протяжении всего матча ,но если в первом тайме КС удавалось сдерживать атаки Краснодара ,то после первого забитого мяча оборона КС посыпалась. Рыжиков отыграл слабовато. С победой Краснодар.

      6
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 24 сентября 2018, 21:21

      Потихоньку и не спеша краснодарцы выбрались в тройку.Игра южан стала не такой яркой как при Кононове,но зато она стала более прагматичной приносящая нужный результат.Ну и иногда быки дают себе волю покуражиться забивая помногу.Хочется ведь....С победой!

      7
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 > altair2004 24 сентября 2018, 21:56

      Согласен.Всё будет видно после игр с нашими доморощенными грандами.Тогда по настоящему будут видны и потенциал и недостатки.В любом случае хочется чтобы ребята достойно сыграли и в РФПЛ и в Европе.Удачи им!

      2
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      Рейтинг: +67327

      portero 24 сентября 2018, 21:14

      с победой !
      играли до гола, после него зашло еще пару .
      ждем продолжения....

      9
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 24 сентября 2018, 20:45

      Составы-то примерно равнозначны..
      Почувствуйте разницу..
      Где мои Крылья,которые нравились всем...?(2004).....

      4
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      Рейтинг: +1230

      Grey33 24 сентября 2018, 20:33

      Краснодар - с победой. Мне нравится как выглядит первая тройка.

      5
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Grey33 24 сентября 2018, 20:38

      К стати, мне тоже призовая тройка понраву..., хотелось бы то же самое наблюдать и в мае..

      1
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 24 сентября 2018, 20:30

      Мусолили, мусолили....мусолили, мусолили и вымусолили.
      Молодцы.
      Я вывод сделал. Первый тайм Краснодара можно не смотреть. Все события происходят во втором. Но нам то все равно.
      Болельщиков с победой.

      6
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      Рейтинг: +67327

      portero > Retiremen_VMF 24 сентября 2018, 21:20

      попади Классон в первом и игра была другая в первом тайме.

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