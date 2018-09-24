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  • РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов», Ари оформил дубль за две минуты

РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов», Ари оформил дубль за две минуты

24 сентября 2018, 20:21
18

В матче 8-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде крупно обыграл «Крылья Советов» – 3:0.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Ари. Еще один гол записал на свой счет Магомед-Шапи Сулейманов.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Ари, 69; 0:2 – Ари, 71; 0:3 – Сулейманов, 81.

Крылья Советов: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель (Молло, 77), Ткачук, Башкиров, Мияилович, Антон, Канунников (Корниленко, 66).

Краснодар: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Мамаев, 65), Каборе, Куэва (Рамирес, 65), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 81), Ари.

Предупреждения: Рохель, 30; Мияилович, 32; Ткачук, 36 – Газинский, 10; Спайич, 24.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Краснодар Ари
Комментарии (18)
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Cubinec1989
1537809807
Второе место. Молодцы
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Хведя
1537809903
Этот Шапи имеет обыкновение появиться и забить. Причем, уже с прошлого года. Черчесову присмотреться к парню надо, пока не уволок его какой-нить азербайджан...
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KOLBIS
1537809973
Вот нет Смолова и игра ладится,пришел Федя в Локо и там все плеко,вывод-очень сильно его прокляли после ЧМ...Это я уже не шучу,ему бы к бабуське...
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Retiremen_VMF
1537810252
Мусолили, мусолили....мусолили, мусолили и вымусолили. Молодцы. Я вывод сделал. Первый тайм Краснодара можно не смотреть. Все события происходят во втором. Но нам то все равно. Болельщиков с победой.
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Grey33
1537810428
Краснодар - с победой. Мне нравится как выглядит первая тройка.
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shinnik
1537811131
Составы-то примерно равнозначны.. Почувствуйте разницу.. Где мои Крылья,которые нравились всем...?(2004).....
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portero
1537812840
с победой ! играли до гола, после него зашло еще пару . ждем продолжения....
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Krossmen73
1537813279
Потихоньку и не спеша краснодарцы выбрались в тройку.Игра южан стала не такой яркой как при Кононове,но зато она стала более прагматичной приносящая нужный результат.Ну и иногда быки дают себе волю покуражиться забивая помногу.Хочется ведь....С победой!
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zigbert
1537815539
Преимущество Краснодара было заметно на протяжении всего матча ,но если в первом тайме КС удавалось сдерживать атаки Краснодара ,то после первого забитого мяча оборона КС посыпалась. Рыжиков отыграл слабовато. С победой Краснодар.
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+50/-50
1537816539
Краснодар приличная машина. Но пока идёт на второй-третьей передаче. А пора переходить на прямую. И дать бой обоим столицам.
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