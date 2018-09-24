РПЛ. «Краснодар» разгромил «Крылья Советов», Ари оформил дубль за две минуты

В матче 8-го тура чемпионата России «Краснодар» на выезде крупно обыграл «Крылья Советов» – 3:0.

Дубль в составе победителей оформил нападающий Ари. Еще один гол записал на свой счет Магомед-Шапи Сулейманов.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Крылья Советов (Самара) – Краснодар – 0:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Ари, 69; 0:2 – Ари, 71; 0:3 – Сулейманов, 81.

Крылья Советов: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель (Молло, 77), Ткачук, Башкиров, Мияилович, Антон, Канунников (Корниленко, 66).

Краснодар: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий (Мамаев, 65), Каборе, Куэва (Рамирес, 65), Классон, Вандерсон (Сулейманов, 81), Ари.

Предупреждения: Рохель, 30; Мияилович, 32; Ткачук, 36 – Газинский, 10; Спайич, 24.

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