Антон и Канунников сыграют впереди у «Крыльев Советов», Вандерсон и Ари выйдут в атаке у «Краснодара»

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч восьмого тура РПЛ.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияилович, Антон, Канунников.

«Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Куэва, Классон, Вандерсон, Ари.

Встреча состоится на стадионе «Самара Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.

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