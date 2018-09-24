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    Антон и Канунников сыграют впереди у «Крыльев Советов», Вандерсон и Ари выйдут в атаке у «Краснодара»

    Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и «Краснодара» на матч восьмого тура РПЛ.

    «Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Феррейра, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Мияилович, Антон, Канунников.

    «Краснодар»: Крицюк, Петров, Мартынович, Спайич, Газинский, Стоцкий, Каборе, Куэва, Классон, Вандерсон, Ари.

    Встреча состоится на стадионе «Самара Арена» и начнется в 18:30 по московскому времени.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    24.09.2018 17:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3439

      FRZZ 24 сентября 2018, 17:41

      Если Канунников впереди, то надеяться особо нечего.

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