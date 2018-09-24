Месси передумал ехать в Лондон на вручение наград ФИФА

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отказался от поездки в Лондон на сегодняшнюю церемонию вручения наград ФИФА.

Ранее сообщалось, что 31-летний футболист планировал посетить мероприятие, но позже решил отказаться от этой идеи по причинам личного характера.

Месси является одним из номинантов на приз Ференца Пушкаша за самый красивый гол года. Он не был включен в тройку претендентов на звание лучшего футболиста года.