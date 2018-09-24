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    Месси передумал ехать в Лондон на вручение наград ФИФА

    Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси отказался от поездки в Лондон на сегодняшнюю церемонию вручения наград ФИФА.

    Ранее сообщалось, что 31-летний футболист планировал посетить мероприятие, но позже решил отказаться от этой идеи по причинам личного характера.

    Месси является одним из номинантов на приз Ференца Пушкаша за самый красивый гол года. Он не был включен в тройку претендентов на звание лучшего футболиста года.

    Источник: Mundodeportivo

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    24.09.2018 11:10
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 24 сентября 2018, 12:30

      так ему там и делать нечего так как ни чего не светит золотому писюну

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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 24 сентября 2018, 11:28

      Когда сказали, что Пушкаша выиграет не он, а Роналду

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