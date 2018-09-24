Шатов: «Никак не могу избавиться от микротравм уже два года»

Полузащитник «Зенита» Олег Шатов, который забил два гола в матче восьмого тура РПЛ с «Локомотивом», рассказал о проблемах со здоровьем.

«Микротравмы преследуют меня уже на протяжении двух лет. Никак не могу от них избавиться. Но это спорт. Пытаюсь выкарабкаться из этой ситуации как могу, но сложно.

Чем могу в этой ситуации, тем и буду помогать команде. Надо будет – буду играть 10 минут, надо весь матч – сыграю весь матч», – рассказал Шатов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.