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    Шатов: «Никак не могу избавиться от микротравм уже два года»

    Полузащитник «Зенита» Олег Шатов, который забил два гола в матче восьмого тура РПЛ с «Локомотивом», рассказал о проблемах со здоровьем.

    «Микротравмы преследуют меня уже на протяжении двух лет. Никак не могу от них избавиться. Но это спорт. Пытаюсь выкарабкаться из этой ситуации как могу, но сложно.

    Чем могу в этой ситуации, тем и буду помогать команде. Надо будет – буду играть 10 минут, надо весь матч – сыграю весь матч», – рассказал Шатов в эфире телеканала «Матч ТВ».

    Матч восьмого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Локомотив» завершился со счетом 5:3. «Бомбардир» вел текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.09.2018 10:41
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2390

      baden69 24 сентября 2018, 15:58

      Сделай паузу и вылечись нормально, т.к. футбол - это временно, а здоровье потом никто не поправит.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 11:14

      Плюнь на врачей, сходи к бабке, вылечит.

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