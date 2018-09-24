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    Бускетс: «Я за видеоповторы, но критерии для всех должны быть одинаковые»

    Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не увидел умышленного фола в моменте с удалением защитника команды Клемана Лангле в матче с «Жироной». Футболист был удален за удар локтем соперника в лицо.

    «В этом моменте футболист «Жироны» сам извинился за фол. Лангле перехватил пас, сыграв в мяч. Это было естественное движение, он не искал контакта с соперником. Я за видеоповторы, но критерии для всех должны быть одинаковые», – сказал Бускетс.

    Матч пятого тура испанской Примеры «Барселона» – «Жирона» завершился со счетом 2:2.

    Источник: Football Espana

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    24.09.2018 10:33
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 24 сентября 2018, 18:25

      Я согласен с Серхио в целом, но, пожалуй, что Ленгле сам виноват - неумышленность фола не отменяет его наличие как такового. За неаккуратную игру он должен пенять сам на себя. Клеман пока что смотрится откровенно плохо, в "лучших" традициях Матьё.

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      Рейтинг: +487

      Alejandrrro 24 сентября 2018, 12:43

      Да Лангле чуть нос не сломал защитнику Жироны. Тут умышленно или нет - всё равно красная. Локоть высоко поднимать - это естественное движение? Футбол - не каратэ.

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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий > Alejandrrro 24 сентября 2018, 14:55

      Помоему ты в футболе вообще не щариш.иди про каратэ новости читай

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      Рейтинг: +551

      Denis SPb 24 сентября 2018, 11:54

      Дааа, наличие видеоповторов должно привести к увеличению культуры игры, надеюсь, во всяком случае.
      И если ещё ввести наказания за соответствующие вещи, которые будут зафиксированны. Есть маленькая надежда, что совокупность этих двух фаторов приведёт к большей аккуратности футболистов и хоть немного охладит пыл симулянтов - ведь всё можно будет посмотреть и соответствующе "наградить".

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