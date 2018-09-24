Бускетс: «Я за видеоповторы, но критерии для всех должны быть одинаковые»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс не увидел умышленного фола в моменте с удалением защитника команды Клемана Лангле в матче с «Жироной». Футболист был удален за удар локтем соперника в лицо.

«В этом моменте футболист «Жироны» сам извинился за фол. Лангле перехватил пас, сыграв в мяч. Это было естественное движение, он не искал контакта с соперником. Я за видеоповторы, но критерии для всех должны быть одинаковые», – сказал Бускетс.

Матч пятого тура испанской Примеры «Барселона» – «Жирона» завершился со счетом 2:2.