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    Понс – об удалении Лангле: «Сначала подумал, что это я сфолил»

    Полузащитник «Жироны» Пере Понс назвал игровым эпизод в матче с «Барселоной», в результате которого был удален защитник каталонцев Клеман Лангле.

    «Это был игровой эпизод. Когда я поднялся с газона, извинился перед Лангле и пожал ему руку, поскольку нарушение зафиксировали со стороны «Барселоны», а я сначала подумал, что это я сфолил.

    В этом моменте никто не был виноват, контакта с его локтем я даже не заметил. В итоге всех рассудил видеоповтор», – сказал Понс.

    Матч пятого тура испанской Примеры «Барселона» – «Жирона» завершился со счетом 2:2.

    Источник: Football Espana

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    24.09.2018 08:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 24 сентября 2018, 10:47

      А по видео прям убийство при отягчающих обстоятельствах...

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