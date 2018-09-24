Понс – об удалении Лангле: «Сначала подумал, что это я сфолил»

Полузащитник «Жироны» Пере Понс назвал игровым эпизод в матче с «Барселоной», в результате которого был удален защитник каталонцев Клеман Лангле.

«Это был игровой эпизод. Когда я поднялся с газона, извинился перед Лангле и пожал ему руку, поскольку нарушение зафиксировали со стороны «Барселоны», а я сначала подумал, что это я сфолил.

В этом моменте никто не был виноват, контакта с его локтем я даже не заметил. В итоге всех рассудил видеоповтор», – сказал Понс.

Матч пятого тура испанской Примеры «Барселона» – «Жирона» завершился со счетом 2:2.