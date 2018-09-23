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    Егоров: «Бригада Карасева очень качественно провела матч ЦСКА – «Спартак»

    Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров прокомментировал работу бригады арбитров на матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:1). Главным судьей был Сергей Карасев.

    «Бригада Карасева провела матч очень качественно, с первой и до последней минуты. Сергей допустил определенный уровень борьбы для игроков, и те его приняли. Конечно, есть шероховатости, но в целом матч бригада провела на очень хорошем уровне», – сказал Егоров.

    Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.09.2018 22:20
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1216

      VikNMar 24 сентября 2018, 07:15

      За что́ же, не боясь греха,
      Кукушка хвалит Петуха?
      За то, что хвалит он Кукушку.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 сентября 2018, 00:50

      Егоров: «Бригада Карасева очень качественно провела матч ЦСКА – «Спартак, судила по понятиям, никого не обидела и пенальти не поставила»

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +122

      озеров 24 сентября 2018, 00:47

      А что еще могут говорить соколы Гинера?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 24 сентября 2018, 00:40

      Сегодня прекрасный момент был: Карасев свистнул офсайд после вброса аута. Такое я только в любительском футболе видел, да и гнали потом такого рефери ссаными тряпками. Я конечно понимаю, что сразу после матча ничего толком сказать нельзя, но это мягко говоря капец.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +818

      Serjio82 > mgordeev 24 сентября 2018, 01:23

      я сначала тоже офигел,но там похоже аут не правильно выбросили!Карасев был ужасен,профнепригоден.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +779

      mgordeev > Serjio82 24 сентября 2018, 09:04

      тогда переброс другой команды

      -1
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      Рейтинг: +459

      77SAM 24 сентября 2018, 00:23

      Самохвал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 23:45

      Ответ как всегда один и "правильный".

      3
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      Рейтинг: +5072

      Т34 23 сентября 2018, 23:21

      Похоже, что текст с комментариями по судейству, он заготовил один и давно. Он в нем только фамилии меняет. Поэтому, после любого матча, судейство всегда качественное и на высоком уровне.

      4
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      Рейтинг: +60

      pul 23 сентября 2018, 23:19

      за такое судейство судью надо гнать в шею,сколько мясо тянуть можно в наглую 3 жёлтых дал не за что, и чистый пеналь какбы не заметил...даже на 1 не наработал...

      -1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 23 сентября 2018, 23:15

      Что за бредятину несёт Егоров даже дилетанту было видно что все спорные эпизоды были в пользу ЦСКА а значит и в пользу Зенита.

      5
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Сержтир 24 сентября 2018, 00:51

      Гы, и здесь Зенит виноват!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +22976

      Blossiya 23 сентября 2018, 23:13

      Егорова скоро примут почетным членом Едра. Наблатыкался говорить белое там, где
      на самом деле черное.

      4
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