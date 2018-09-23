Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров прокомментировал работу бригады арбитров на матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:1). Главным судьей был Сергей Карасев.

«Бригада Карасева провела матч очень качественно, с первой и до последней минуты. Сергей допустил определенный уровень борьбы для игроков, и те его приняли. Конечно, есть шероховатости, но в целом матч бригада провела на очень хорошем уровне», – сказал Егоров.

Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей