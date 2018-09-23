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  • Егоров: «Бригада Карасева очень качественно провела матч ЦСКА – «Спартак»

Егоров: «Бригада Карасева очень качественно провела матч ЦСКА – «Спартак»

23 сентября 2018, 22:20
18

Руководитель департамента судейства и инспектирования Александр Егоров прокомментировал работу бригады арбитров на матче 8-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (1:1). Главным судьей был Сергей Карасев.

«Бригада Карасева провела матч очень качественно, с первой и до последней минуты. Сергей допустил определенный уровень борьбы для игроков, и те его приняли. Конечно, есть шероховатости, но в целом матч бригада провела на очень хорошем уровне», – сказал Егоров.

Ошибки судьи, классные удары. Огненное дерби завершилось ничьей

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Карасев Сергей Егоров Александр
Комментарии (18)
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Project Бабангида
1537731139
с приходом егорова в судействе сейчас вообще шабаш начнётся. чем больше судья накосячит, тем громче будут аплодисменты из департамента судейства. карасю спасибо за то что его ошибки на результат сильно не повлияли
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Санчес65
1537732445
Ну да не заметил 3 нарушения, одно в штрафной цска 2 перед, а так все хорошо прекрасная маркиза, все хорошо.
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Blossiya
1537733618
Егорова скоро примут почетным членом Едра. Наблатыкался говорить белое там, где на самом деле черное.
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Сержтир
1537733721
Что за бредятину несёт Егоров даже дилетанту было видно что все спорные эпизоды были в пользу ЦСКА а значит и в пользу Зенита.
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pul
1537733979
за такое судейство судью надо гнать в шею,сколько мясо тянуть можно в наглую 3 жёлтых дал не за что, и чистый пеналь какбы не заметил...даже на 1 не наработал...
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Т34
1537734063
Похоже, что текст с комментариями по судейству, он заготовил один и давно. Он в нем только фамилии меняет. Поэтому, после любого матча, судейство всегда качественное и на высоком уровне.
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zigbert
1537735557
Ответ как всегда один и "правильный".
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mgordeev
1537738832
Сегодня прекрасный момент был: Карасев свистнул офсайд после вброса аута. Такое я только в любительском футболе видел, да и гнали потом такого рефери ссаными тряпками. Я конечно понимаю, что сразу после матча ничего толком сказать нельзя, но это мягко говоря капец.
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озеров
1537739277
А что еще могут говорить соколы Гинера?
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VikNMar
1537762501
За что́ же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку.
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