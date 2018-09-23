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    Сарри: «Ничья с «Вест Хэмом»? Мы можем играть лучше»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:0).

    «В первом тайме мы могли сыграть лучше, но двигали мяч слишком медленно. Во втором тайме, особенно в последние 30 минут, мы играли хорошо, но можем лучше.

    Это не лучшая наша игра, Я знал, что «Вест Хэм» – очень хорошая команда и что они уверены в себе после победы над «Эвертоном», – сказал Сарри.

    «Челси» с 16-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.

    Источник: BBC

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    23.09.2018 20:24
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 24 сентября 2018, 05:17

      Незапланированная потеря очков.

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