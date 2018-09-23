Сарри: «Ничья с «Вест Хэмом»? Мы можем играть лучше»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 6-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (0:0).

«В первом тайме мы могли сыграть лучше, но двигали мяч слишком медленно. Во втором тайме, особенно в последние 30 минут, мы играли хорошо, но можем лучше.

Это не лучшая наша игра, Я знал, что «Вест Хэм» – очень хорошая команда и что они уверены в себе после победы над «Эвертоном», – сказал Сарри.

«Челси» с 16-ю очками занимает третью строчку в турнирной таблице.