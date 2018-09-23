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    Семин: «Удаление Тарасова? У каждого бывают неудачи»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал удаление полузащитника Дмитрия Тарасова в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (3:5).

    «Последний ли это матч Тарасова? Почему вы так решили? У каждого игрока бывают определенные неудачи. Во второй желтой карточке сложный момент, но он играл по-футбольному», – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    Тарасов был удален с поля за две желтые карточки спустя четыре минуты после выхода на замену

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2018 19:34
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 24 сентября 2018, 04:08

      Перед выходом на поле Бузова написала смс что выходит замуж)))))

      1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 23 сентября 2018, 21:54

      А в чем виноват Тарасов? Если бы не он щас тоне 5 -3 было, а 7-3 или 7-2. Защитники вообще чудили весь матч. С второй картой квирквелия куда пнул мяч что вывел дзюбу к воротам, а виноват тарасов

      0
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      Рейтинг: +1532

      starche 23 сентября 2018, 21:52

      Бузов - позорный клоун от футбола. Хорошо, что хоть никого не успел травмировать!

      3
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      Рейтинг: +24996

      bset 23 сентября 2018, 21:51

      Не, ну а что ему оставалось делать в тех ситуациях? Пропускать игроков, потом пропускать голы? И тогда, конечно, можно было сказать "Ну какие ко мне претензии?". А тут пожертвовал своей игрой, остановил два опасных прохода.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2018, 21:11

      Сидел, сидел на скамейке и опять туда отправился.

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      Рейтинг: +2492

      Dellleone 23 сентября 2018, 20:57

      Базова уже на доме 2 заждались, не понимаю почему его еще держат в команде, он постоянно поставляет команда своей тупостью.

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