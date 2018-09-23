Семин: «Удаление Тарасова? У каждого бывают неудачи»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал удаление полузащитника Дмитрия Тарасова в матче 8-го тура РПЛ против «Зенита» (3:5).

«Последний ли это матч Тарасова? Почему вы так решили? У каждого игрока бывают определенные неудачи. Во второй желтой карточке сложный момент, но он играл по-футбольному», – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

Тарасов был удален с поля за две желтые карточки спустя четыре минуты после выхода на замену