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    Каррера – перед матчем с ЦСКА: «Мы не станем закрываться в обороне»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем 8-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0, первый тайм) поделился ожиданиями от встречи.

    «Я выиграл три дерби у ЦСКА из четырех, но особенных секретов нет. Лишний день, который был у ЦСКА, может отразиться на физических кондициях игроков. Мы готовились к этой игре, а ответы уже получим на поле. Мы будем играть на победу. Не станем закрываться в обороне», – сказал Каррера.

    «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: «Матч ТВ»

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    23.09.2018 19:22
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 сентября 2018, 21:01

      Массимо погорячился.
      Пока игра строится, контролировать игру и играть на победу всё таки сложновато .

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1320

      ruded 23 сентября 2018, 19:48

      чет, уг игра

      0
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