Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем 8-го тура РПЛ против ЦСКА (0:0, первый тайм) поделился ожиданиями от встречи.

«Я выиграл три дерби у ЦСКА из четырех, но особенных секретов нет. Лишний день, который был у ЦСКА, может отразиться на физических кондициях игроков. Мы готовились к этой игре, а ответы уже получим на поле. Мы будем играть на победу. Не станем закрываться в обороне», – сказал Каррера.

«Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.