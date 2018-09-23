Салах подарил футболку юному фанату после матча с «Саутгемптоном», растрогав его до слез

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча шестого тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:0) подарил свою футболку юному болельщику мерсисайдцев.
По окончании встречи египтянин подошел к трибуне и вручил майку мальчику, который принес на игру плакат с соответствующей просьбой, растрогав его до слез.
Мама мальчика опубликовала в твиттере слова благодарности в адрес форварда.
«Не знаю, как отблагодарить вас, Мохамед Салах. Вы довели моего парнишку до слез (и меня).
Это моменты в жизни, которые имеют большую ценность, чем я могу объяснить… День, который мой сын Льюис никогда не забудет», – написала женщина.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает
Источник: Twitter