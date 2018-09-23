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    Салах подарил футболку юному фанату после матча с «Саутгемптоном», растрогав его до слез

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах после матча шестого тура АПЛ с «Саутгемптоном» (3:0) подарил свою футболку юному болельщику мерсисайдцев.

    По окончании встречи египтянин подошел к трибуне и вручил майку мальчику, который принес на игру плакат с соответствующей просьбой, растрогав его до слез.

    Мама мальчика опубликовала в твиттере слова благодарности в адрес форварда.

    «Не знаю, как отблагодарить вас, Мохамед Салах. Вы довели моего парнишку до слез (и меня).

    Это моменты в жизни, которые имеют большую ценность, чем я могу объяснить… День, который мой сын Льюис никогда не забудет», – написала женщина.

    Источник: Twitter

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    23.09.2018 13:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +126

      xxJack 23 сентября 2018, 14:07

      Им это ничего не стоит,а какая радость у мальчика!Браво тем звездам кто уделяет время своим болельщикам.

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