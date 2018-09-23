Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Влашич – о «Спартаке»: «Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей?»

Влашич – о «Спартаке»: «Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей?»

23 сентября 2018, 11:40
12

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Считаю, что наслаждаться дерби действительно должен каждый профи. Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей?

Жду не дождусь, когда выйду на переполненный стадион, почувствую его энергетику», – сказал Влашич.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига ЦСКА Влашич Никола
Комментарии (12)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Бухбух
1537693177
Так сказал, как будто раз 10 играл в данном дерби
Ответить
Skull_Boy
1537693360
Молодой, а мозгов в разы больше, чем у 2х спартаковских оленей
Ответить
m40
1537694419
Без году неделя в команде, а уже весь такой принципиальный, не первое интервью на эту тему. Но если и правда не лукавит, а проникся духом дерби, то хорошо- накал борьбы больше
Ответить
все_будет_AUDI
1537694943
Посмотрим на тебя на стадионе )
Ответить
Добрый Бобер
1537696838
И сколько на том "переполненном стадионе" будет народу?
Ответить
Рубик Докоян
1537697632
Как бы дерби в побоище не превратилось на футбольном поле и за его пределами. Разогрев давно идёт как и подготовка.
Ответить
hevbn 28
1537697961
С этим не поспоришь , такие матчи не бывают скучными особенно для болельщиков команд , да и для игроков тоже .Очень хочу чтобы матч удался обеим командам , понятно ,что именно на данный момент ЦСКА выглядит на много сильнее Спартака , но как говорил классик " дерби до тех пор дерби пока оно дерби" и в таких матчах может быть всё что угодно.
Ответить
Горький565
1537703533
В молодёж ЦСКА почему-то верится.
Ответить
zigbert
1537711379
На дерби игроков настраивать не надо.
Ответить
Главные новости
Отец Тюкавина – о работе Шварца: «Не то, чего ждали, не вижу изменений в игре «Динамо»
12:36
Петржела: «Не верю в «Спартак» в матче с «Зенитом»
11:47
10
«Атлетико» определился с позицией по продаже Альвареса «Барселоне» или «Арсеналу»
11:28
«Манчестер Сити» может продать вингера за 85 миллионов
11:10
1
Юран: «Мне нужна команда с большими яйцами!»
10:39
13
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
4
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
15
Президент «Галатасарая» сказал, чего ждет от Батракова
09:27
Все новости
Все новости
5-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
23 августа
Умяров рассказал как Даку приняли в «Спартаке»
12:25
Воробьев считает, что закончит карьеру в «Краснодаре»
12:14
Клуб РПЛ расторг контракт с травмированным легионером
11:58
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:33
Где смотреть матч «Ахмат» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:31
Где смотреть матч «Факел» – «Оренбург»: во сколько прямая трансляция: 22 августа 2026
11:29
«Локо» предлагали организовать переход Батракова в «ПСЖ», Ротенберг счел посредника мошенником
10:27
4
«Локомотив» может арендовать легионера «Ахмата»
10:18
3
Президент клуба РПЛ – о подписании Дзюбы: «И бесплатно не нужен»
10:05
10
Шалимов высказался о Соболеве перед матчем «Зенита» со «Спартаком»
09:47
14
Игрок «Балтики» близок к переходу в клуб Серии A
09:12
Гончаренко объяснил, почему ЦСКА уже 10 лет не может победить в РПЛ
08:30
4
Шалимов дал совет Батракову, перешедшему в «Галатасарай»
08:15
Первый тренер Батракова отреагировал на переход игрока в «Галатасарай»
01:40
4
В «Локомотиве» определились с заменой для Батракова
01:30
7
«Динамо» купит бразильского вингера за 7 миллионов
01:14
4
Реакция Мостового на переход Батракова в «Галатасарай»
00:51
1
Батраков выбрал игровой номер в «Галатасарае»
00:12
1
Ротенберг объяснил, почему не хотел отпускать Батракова в «Галатасарай»
Вчера, 23:36
4
«Манчестер Сити» интересовался Дивеевым
Вчера, 23:18
2
Тактаров готов подраться с Дзюбой за 15 миллионов рублей: «Если догоню, у него не будет шансов»
Вчера, 22:44
2
«Галатасарай» раскрыл зарплату Батракова
Вчера, 22:39
5
⚡️ Батраков стал игроком «Галатасарая»
Вчера, 22:31
6
Галактионов обратился к Батракову перед его уходом в «Галатасарай»
Вчера, 22:20
«Локомотив» в пятницу объявит имя третьего летнего новичка
Вчера, 22:11
2
Стало известно, от какой суммы отказался Батраков ради перехода в «Галатасарай»
Вчера, 21:49
«Спартак» увеличил предложение по вратарю из Первой лиги
Вчера, 21:38
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+