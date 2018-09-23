Влашич – о «Спартаке»: «Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей?»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Считаю, что наслаждаться дерби действительно должен каждый профи. Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей?

Жду не дождусь, когда выйду на переполненный стадион, почувствую его энергетику», – сказал Влашич.