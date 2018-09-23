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    Влашич – о «Спартаке»: «Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей?»

    Полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился ожиданиями от предстоящего матча 8-го тура чемпионата России со «Спартаком». Встреча пройдет сегодня на «ВЭБ-Арене» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    «Считаю, что наслаждаться дерби действительно должен каждый профи. Зачем вообще играть в футбол, если не ради таких матчей?

    Жду не дождусь, когда выйду на переполненный стадион, почувствую его энергетику», – сказал Влашич.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    23.09.2018 11:40
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 17:02

      На дерби игроков настраивать не надо.

      1
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      Рейтинг: +209

      Горький565 23 сентября 2018, 14:52

      В молодёж ЦСКА почему-то верится.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 23 сентября 2018, 13:19

      С этим не поспоришь , такие матчи не бывают скучными особенно для болельщиков команд , да и для игроков тоже .Очень хочу чтобы матч удался обеим командам , понятно ,что именно на данный момент ЦСКА выглядит на много сильнее Спартака , но как говорил классик " дерби до тех пор дерби пока оно дерби" и в таких матчах может быть всё что угодно.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 сентября 2018, 13:13

      Как бы дерби в побоище не превратилось на футбольном поле и за его пределами. Разогрев давно идёт как и подготовка.

      3
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 23 сентября 2018, 13:00

      И сколько на том "переполненном стадионе" будет народу?

      0
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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI 23 сентября 2018, 12:29

      Посмотрим на тебя на стадионе )

      0
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      Рейтинг: +3136

      m40 23 сентября 2018, 12:20

      Без году неделя в команде, а уже весь такой принципиальный, не первое интервью на эту тему. Но если и правда не лукавит, а проникся духом дерби, то хорошо- накал борьбы больше

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 23 сентября 2018, 12:02

      Молодой, а мозгов в разы больше, чем у 2х спартаковских оленей

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 сентября 2018, 11:59

      Так сказал, как будто раз 10 играл в данном дерби

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      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > Бухбух 23 сентября 2018, 12:28

      Зато на поле он очень даже хорошо смотрится.

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      Рейтинг: +370

      splint1989 > Бухбух 23 сентября 2018, 12:38

      На самом деле многим легионерам у нас похеру на дерби все остальное, все молодые перспективные игроки приходят в РПЛ и пытаются продать себя в европу или заработать денег, и эти интервью всего лишь отличный ход пиарщиков ЦСКА и самого Влашича!!!! Этому стоит поучится нашим игрокам, а то как не интервью так такую ***** несут...(пример Смолова про переход в Локо)
      P.S.: это чисто моё мнение ,которое конечно же может быть ошибочным)))

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух > splint1989 23 сентября 2018, 13:21

      Мнение, конечно же, правильное, а самому Влашичу, скорее всего, на бумаге текст написали, а он прочитал вслух на русском - вот и получилось интервью.

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