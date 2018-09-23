Мещеряков: «Уверен, «Локомотив» выберется из этого положения»

Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков дал понять, что в клубе на данный момент не беспокоятся по поводу результатов.

Ранее железнодорожники крупно проиграли «Галатасараю» (0:3) в Лиге чемпионов. В РПЛ команда занимает 11-е место.

«Паники нет абсолютно. Есть уверенность, что тренерский штаб проанализирует недочеты, проявившиеся в Стамбуле, и совместно с футболистами их устранит. Я повторюсь, но, на мой взгляд, счет матча с «Галатасараем» не по игре. Разумеется, это не оправдание. В футболе можно хорошо играть, но допустить несколько локальных ошибок и результат на табло — не в твою пользу. Тем не менее в Стамбуле на уровне Лиги чемпионов «Локомотив» провел один из лучших матчей в нынешнем сезоне, если не лучший. То есть прогресс по части содержания игры есть — это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и рассчитывать, что команда будет прибавлять и выправит свое положение в чемпионате России и Лиге чемпионов.

Совет директоров «Локомотива», как и раньше, работает в едином ключе с тренерским штабом, командой и оперативным менеджментом. Уверен, что вместе мы выберемся из этого положения. Как известно, русский человек долго запрягает, но потом быстро едет. Поэтому я верю, что мы выберемся из ситуации, в которую сами себя загнали. Именно в такие моменты проявляется характер и единство всего клуба, поэтому нам надо не поддаваться панике и вместе работать», – сказал Мещеряков.