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    Мещеряков: «Уверен, «Локомотив» выберется из этого положения»

    Председатель совета директоров «Локомотива» Анатолий Мещеряков дал понять, что в клубе на данный момент не беспокоятся по поводу результатов.

    Ранее железнодорожники крупно проиграли «Галатасараю» (0:3) в Лиге чемпионов. В РПЛ команда занимает 11-е место.

    «Паники нет абсолютно. Есть уверенность, что тренерский штаб проанализирует недочеты, проявившиеся в Стамбуле, и совместно с футболистами их устранит. Я повторюсь, но, на мой взгляд, счет матча с «Галатасараем» не по игре. Разумеется, это не оправдание. В футболе можно хорошо играть, но допустить несколько локальных ошибок и результат на табло — не в твою пользу. Тем не менее в Стамбуле на уровне Лиги чемпионов «Локомотив» провел один из лучших матчей в нынешнем сезоне, если не лучший. То есть прогресс по части содержания игры есть — это позволяет с оптимизмом смотреть в будущее и рассчитывать, что команда будет прибавлять и выправит свое положение в чемпионате России и Лиге чемпионов.

    Совет директоров «Локомотива», как и раньше, работает в едином ключе с тренерским штабом, командой и оперативным менеджментом. Уверен, что вместе мы выберемся из этого положения. Как известно, русский человек долго запрягает, но потом быстро едет. Поэтому я верю, что мы выберемся из ситуации, в которую сами себя загнали. Именно в такие моменты проявляется характер и единство всего клуба, поэтому нам надо не поддаваться панике и вместе работать», – сказал Мещеряков.

    Источник: Известия

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    23.09.2018 11:27
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +825

      Etiainen 23 сентября 2018, 14:23

      "«Локомотив» провел один из лучших матчей в нынешнем сезоне, если не лучший. " серьезно?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1230

      Grey33 23 сентября 2018, 12:16

      Если 0-3 это лучший матч в сезоне, сезон провален.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2018, 12:03

      Выберется ... в переходных матчах.

      -1
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