Гончаренко: «Легионеры в ЦСКА? Когда на ногу падает кирпич, все начинают понимать русский»

Секрет успеха Гончаренко - швыряться кирпичами ))))))))))))))))
Хорошо пошутил, молодец!!!
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе в московском клубе.
Белорусский специалист возглавляет армейцев с 2016 года.
— Тяжело руководить командой, которая говорит на разных языках?
— К этому очень быстро привыкаешь. Тем более у нас очень профессиональные ребята. Даже из Японии появился парень — и переводчик хорошо доносит до него все требования. Постоянный посторонний шум перестает быть проблемой. Это нормальная ситуация.
— Как это технически работает: вы кричите на команду — и переводчик точно так же кричит рядом?
— Нет, не так. Французский язык создан для любви, итальянский — для оперы, немецкий — для философии... Но когда на ногу падает кирпич, все начинают понимать русский. Так что, когда я говорю эмоционально, перевод вообще не требуется.