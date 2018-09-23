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  • Гончаренко: «Легионеры в ЦСКА? Когда на ногу падает кирпич, все начинают понимать русский»

Гончаренко: «Легионеры в ЦСКА? Когда на ногу падает кирпич, все начинают понимать русский»

23 сентября 2018, 08:52
9

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе в московском клубе.

Белорусский специалист возглавляет армейцев с 2016 года.

— Тяжело руководить командой, которая говорит на разных языках?

— К этому очень быстро привыкаешь. Тем более у нас очень профессиональные ребята. Даже из Японии появился парень — и переводчик хорошо доносит до него все требования. Постоянный посторонний шум перестает быть проблемой. Это нормальная ситуация.

— Как это технически работает: вы кричите на команду — и переводчик точно так же кричит рядом?

— Нет, не так. Французский язык создан для любви, итальянский — для оперы, немецкий — для философии... Но когда на ногу падает кирпич, все начинают понимать русский. Так что, когда я говорю эмоционально, перевод вообще не требуется.

Источник: Pressball
Россия. Премьер-лига ЦСКА Гончаренко Виктор
Комментарии (9)
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Фотон
1537682210
А ведь как хорошо сказал!
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Nerlinger
1537682609
Почаще раняй! Только без травм!!!
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Рубик Докоян
1537682664
Пусть русский выучат только за то, что деньги у нас получают. Для общения на футбольном поле много слов не надо, ещё есть мимика и жесты. А футбол и футбольные требования едины, только учат этому на разных языках.
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РМЗ
1537683555
Красава ВМ Гончаренко. Наш мужык
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AHTUNGBOL
1537685050
Ну если не ошибаюсь, то когда падает кирпич, не важно, на ногу, на голову, по Русски можно услышать только красноречивые нецензурные диалекты и фразеологизмы, и если Ганчаренко даёт указания иностранцам в такой форме, то тактика явно выходит на первый план...
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Юрий Б.
1537687156
Русский нелитературный знает весь мир
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general.lizyukov
1537689328
Секрет успеха Гончаренко - швыряться кирпичами )))))))))))))))) Хорошо пошутил, молодец!!!
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