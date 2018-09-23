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    Гончаренко: «Легионеры в ЦСКА? Когда на ногу падает кирпич, все начинают понимать русский»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о работе в московском клубе.

    Белорусский специалист возглавляет армейцев с 2016 года.

    — Тяжело руководить командой, которая говорит на разных языках?

    — К этому очень быстро привыкаешь. Тем более у нас очень профессиональные ребята. Даже из Японии появился парень — и переводчик хорошо доносит до него все требования. Постоянный посторонний шум перестает быть проблемой. Это нормальная ситуация.

    — Как это технически работает: вы кричите на команду — и переводчик точно так же кричит рядом?

    — Нет, не так. Французский язык создан для любви, итальянский — для оперы, немецкий — для философии... Но когда на ногу падает кирпич, все начинают понимать русский. Так что, когда я говорю эмоционально, перевод вообще не требуется.

    Источник: Pressball

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    23.09.2018 08:52
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +3454

      general.lizyukov 23 сентября 2018, 10:55

      Секрет успеха Гончаренко - швыряться кирпичами ))))))))))))))))
      Хорошо пошутил, молодец!!!

      0
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 23 сентября 2018, 10:19

      Русский нелитературный знает весь мир

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 23 сентября 2018, 09:44

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну если не ошибаюсь, то когда падает кирпич, не важно, на ногу, на голову, по Русски можно услышать только красноречивые нецензурные диалекты и фразеологизмы, и если Ганчаренко даёт указания иностранцам в такой форме, то тактика явно выходит на первый план...

      -51
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 23 сентября 2018, 09:19

      Красава ВМ Гончаренко. Наш мужык

      7
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 сентября 2018, 09:04

      Пусть русский выучат только за то, что деньги у нас получают. Для общения на футбольном поле много слов не надо, ещё есть мимика и жесты. А футбол и футбольные требования едины, только учат этому на разных языках.

      3
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 23 сентября 2018, 09:03

      Почаще раняй! Только без травм!!!

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 сентября 2018, 08:56

      А ведь как хорошо сказал!

      5
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      Рейтинг: +43

      Salahaddin > Фотон 23 сентября 2018, 09:41

      Эти слова можно выставить в соцсетях (слегка перефразировав, конечно!) и снизу подписать "Конфуций" (или любой др.великий представитель мыслителей прошлого). Поверят ведь ;-)

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      Рейтинг: +43

      Salahaddin > Salahaddin 23 сентября 2018, 09:43

      Так и рождаются интернетовские цитаты якобы великих людей ;-)

      4
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