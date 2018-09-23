Бердыев: «Не все игроки «Рубина» сыграли так, как надо. Теперь на лавке посидят»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев остался недоволен игрой некоторых футболистов в матче 8-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:2). Казанцы проигрывали со счетом 0:2, но в итоге сыграли вничью.

«Те игроки, которые сегодня вышли, не все сыграли так, как нужно, как от них требуется. Теперь на лавке посидят», – сказал Бердыев.

На данный момент «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.