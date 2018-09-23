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    Бердыев: «Не все игроки «Рубина» сыграли так, как надо. Теперь на лавке посидят»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев остался недоволен игрой некоторых футболистов в матче 8-го тура чемпионата России с тульским «Арсеналом» (2:2). Казанцы проигрывали со счетом 0:2, но в итоге сыграли вничью.

    «Те игроки, которые сегодня вышли, не все сыграли так, как нужно, как от них требуется. Теперь на лавке посидят», – сказал Бердыев.

    На данный момент «Рубин» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ.

    Источник: ФК «Рубин»

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    23.09.2018 08:00
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 23 сентября 2018, 17:07

      ни хрена атак нет..одни распасовки ..боятся в штрафную лезть а про удары ваще молчу((

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 16:07

      Лавочное воспитание.

      1
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 сентября 2018, 12:08

      Согласен, пусть подумают. Заколебали ничьими!

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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 23 сентября 2018, 10:57

      Разозлили.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1494

      geroin161 23 сентября 2018, 08:59

      Это понты. Когда он в Ростове был, сказал то же самое, после матча. Спросили планы на следующую игру (вроде с Анжи должны были играть), он сказал, что планы произвести ротацию состава, дать поиграть скамейке. Но по факту он выставил сильнейший состав.
      Тем самым он ввёл в заблуждение тренерский штаб оппонента.
      Эту кухню Курбана Бекиевича, мы знаем)))

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      Рейтинг: +320

      EsKamilio > geroin161 23 сентября 2018, 10:01

      Вот и проверим ))

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 23 сентября 2018, 08:51

      Кто ж спорит? Тренеру видней.

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 сентября 2018, 08:40

      И на "лавочную" зарплату перевести, чтобы быстрей доходило, как надо играть выполняя требования главного тренера.

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Рубик Докоян 23 сентября 2018, 11:33

      К сожалению в контрактах не прописано, что будет снижение получки при попадании в запасную обойму!

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