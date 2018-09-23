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    Перес: «Мы не хотели продавать Роналду, но он хотел уйти»

    Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал трансфер форварда Криштиану Роналду из мадридского клуба в «Ювентус».

    «Если должна произойти продажа, начинаются переговоры. Мы не хотели продавать его, но он хотел уйти по личным причинам и мы приняли это. За все те вещи, что он сделал для нас, мы должны были открыть перед ним дверь», – сказал Перес.

    Роналду перешел в «Ювентус» в летнее трансферное окно за 100 миллионов евро. Контакт рассчитан на четыре года.

    Источник: AS

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    23.09.2018 01:41
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2018, 13:32

      Пересу надо самому задуматься - почему такое произошло?

      0
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      Рейтинг: +600

      Санёк 17 23 сентября 2018, 10:11

      Ого начинается оправдание,ты это плати как положено,не кто не уйдет

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 23 сентября 2018, 08:10

      Задайся вопросом почему он захотел уйти и ушёл. Почему Лука Модрич тоже хочет уйти ?...

      3
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      Рейтинг: +556

      FCZenit is Ivanovo 23 сентября 2018, 06:31

      Да это было видно 2 сезона назад что он хотел уйти, но выбрать Ювентус это пипец

      -2
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      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > FCZenit is Ivanovo 23 сентября 2018, 09:51

      а что не так с ювентусом?

      3
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      ...
      Рейтинг: +1990

      все_будет_AUDI > FCZenit is Ivanovo 23 сентября 2018, 12:39

      Ну а что ему теперь не играть что ли ?
      В Испании был англии был
      Франция там все понятно кто победит.
      Германия тоже.

      0
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 сентября 2018, 06:09

      Налоговики достали, потому и ушел

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez > Бухбух 23 сентября 2018, 21:39

      В Италии налоги еще больше. Где то около 50 процентов.

      0
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 23 сентября 2018, 05:53

      ну и скатертью дорога))),Бэйл не хуже.

      -1
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