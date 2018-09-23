Перес: «Мы не хотели продавать Роналду, но он хотел уйти»

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал трансфер форварда Криштиану Роналду из мадридского клуба в «Ювентус».

«Если должна произойти продажа, начинаются переговоры. Мы не хотели продавать его, но он хотел уйти по личным причинам и мы приняли это. За все те вещи, что он сделал для нас, мы должны были открыть перед ним дверь», – сказал Перес.

Роналду перешел в «Ювентус» в летнее трансферное окно за 100 миллионов евро. Контакт рассчитан на четыре года.