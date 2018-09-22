Адиев: «В «Анжи» уверены, что до зимы клуб продержится»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой ситуации в клубе. Раньше зимы сниматься с РПЛ дагестанцы не планируют.

«Надеемся, доиграем до конца сезона. Президент прилагает усилия, не бросает команду. У него большое сердце, он не оставит команду на полпути.

Есть сдвиги позитивные. Раньше мы думали, как бы протянуть три тура. А сейчас разговоры уже уверенные идут, что до зимы продержимся», – сообщил Адиев.

«Анжи» покинул зону прямого вылета.