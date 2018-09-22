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    Адиев: «В «Анжи» уверены, что до зимы клуб продержится»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев рассказал о финансовой ситуации в клубе. Раньше зимы сниматься с РПЛ дагестанцы не планируют.

    «Надеемся, доиграем до конца сезона. Президент прилагает усилия, не бросает команду. У него большое сердце, он не оставит команду на полпути.

    Есть сдвиги позитивные. Раньше мы думали, как бы протянуть три тура. А сейчас разговоры уже уверенные идут, что до зимы продержимся», – сообщил Адиев.

    «Анжи» покинул зону прямого вылета.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.09.2018 17:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 22 сентября 2018, 18:11

      Мне одному он Демиса Карибидиса напоминает?

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