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    Биограф Роналду: «Криштиану ушел из «Реала», поскольку не ощущал там поддержки»

    Журналист и биограф атакующего футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду Гильем Балаге рассказал, что заставило португальца летом сменить клуб. Ранее спортсмен выступал за мадридский «Реал».

    «Сейчас в Роналду верят все партнеры, чего не было в последнее время в Мадриде. Он не ощущал поддержки. В том числе и поэтому случился трансфер», – считает Балаге.

    Итальянцы заплатили за Роналду более 100 миллионов евро.

    Источник: Corrieredellosport

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    22.09.2018 12:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 22 сентября 2018, 16:42

      Туманные формулировки.. Ну не ощущал- иди в другой клуб.. Клуб не может подстраиваться под одного игрока, пусть это и Кристина..

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