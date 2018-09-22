Биограф Роналду: «Криштиану ушел из «Реала», поскольку не ощущал там поддержки»

Журналист и биограф атакующего футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду Гильем Балаге рассказал, что заставило португальца летом сменить клуб. Ранее спортсмен выступал за мадридский «Реал».

«Сейчас в Роналду верят все партнеры, чего не было в последнее время в Мадриде. Он не ощущал поддержки. В том числе и поэтому случился трансфер», – считает Балаге.

Итальянцы заплатили за Роналду более 100 миллионов евро.