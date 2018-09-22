«Ливерпуль» – «Саутгемптон»: красные не пропускают дома семь матчей АПЛ подряд

Изменения к лучшему в обороне произошли.видно невооружённым глазом.но защитные порядки пока так и остаются самой большой тревогой у Клоппа.
В 17:00 по Москве начнется матч шестого тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном». Обратим внимание на статистику ливерпульцев в последних домашних играх.
Оказывается, что красные в рамках АПЛ не пропускают на своем поле уже семь встреч подряд.
Рекорд «Ливерпуля» по этому показателю датируется 2007 годом. Тогда команда не пропускала в домашних поединках девять игр подряд.