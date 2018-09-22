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    «Ливерпуль» – «Саутгемптон»: красные не пропускают дома семь матчей АПЛ подряд

    В 17:00 по Москве начнется матч шестого тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном». Обратим внимание на статистику ливерпульцев в последних домашних играх.

    Оказывается, что красные в рамках АПЛ не пропускают на своем поле уже семь встреч подряд.

    Рекорд «Ливерпуля» по этому показателю датируется 2007 годом. Тогда команда не пропускала в домашних поединках девять игр подряд.

    Источник: Бомбардир.ру

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    22.09.2018 07:39
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1364

      МВС 22 сентября 2018, 13:16

      Изменения к лучшему в обороне произошли.видно невооружённым глазом.но защитные порядки пока так и остаются самой большой тревогой у Клоппа.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      21082014 22 сентября 2018, 12:51

      Не накаркайте,счетоводы!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1974

      android-uz 22 сентября 2018, 09:13

      Надеюсь они продлят свою серию и обновят рекорд!!
      YNWA!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 22 сентября 2018, 08:47

      Сегодня пропустят, "Святые" закатают мячик.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +110

      karamaltyk 22 сентября 2018, 07:48

      Ингз приедет на Энфилд. Верю в ЛФК. Надеюсь Алиссон не начудит)

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