«Ливерпуль» – «Саутгемптон»: красные не пропускают дома семь матчей АПЛ подряд

В 17:00 по Москве начнется матч шестого тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Саутгемптоном». Обратим внимание на статистику ливерпульцев в последних домашних играх.

Оказывается, что красные в рамках АПЛ не пропускают на своем поле уже семь встреч подряд.

Рекорд «Ливерпуля» по этому показателю датируется 2007 годом. Тогда команда не пропускала в домашних поединках девять игр подряд.