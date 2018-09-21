Качукаев: «Игроки «Томи» три месяца не получают зарплату, задержки по премиальным – больше года»

Бывший генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев рассказал, что «Томь» испытывает финансовые трудности. Футболисты несколько месяцев не получают зарплату.

«Томичи показывают на удивление отличный результат, пусть последний матч в Тамбове они и проиграли. Симпатичный клуб. Там провели качественную селекцию, ориентированную не на имена, а на игроков, адаптированных в ФНЛ, мотивированных, которые хотят проявить себя.

Надо похвалить ребят за характер и морально-волевые качества. По моей информации, в «Томи» уже три месяца не получают зарплату, больше года задержки по премиальным. А они играют!» – сказал Качукаев.

Сибиряки идут в турнире вторыми.