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    Качукаев: «Игроки «Томи» три месяца не получают зарплату, задержки по премиальным – больше года»

    Бывший генеральный директор «Химок» Тажутдин Качукаев рассказал, что «Томь» испытывает финансовые трудности. Футболисты несколько месяцев не получают зарплату.

    «Томичи показывают на удивление отличный результат, пусть последний матч в Тамбове они и проиграли. Симпатичный клуб. Там провели качественную селекцию, ориентированную не на имена, а на игроков, адаптированных в ФНЛ, мотивированных, которые хотят проявить себя.

    Надо похвалить ребят за характер и морально-волевые качества. По моей информации, в «Томи» уже три месяца не получают зарплату, больше года задержки по премиальным. А они играют!» – сказал Качукаев.

    Сибиряки идут в турнире вторыми.

    Источник: Sportbox.ru

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    21.09.2018 22:49
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 22 сентября 2018, 00:45

      Эти ребята реально любят футбол. Респект и уважуха!

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 21 сентября 2018, 23:14

      Нас рать! Не нравится мяч пинать - пусть идут асфальт класть

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